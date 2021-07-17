Камилле Паркер – 74! Как выглядела жена принца Чарльза в молодости

Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз отмечает 17 июля день рождения. Второй жене принца Чарльза исполнилось 74 года.

OBOZREVATEL вспомнил, как в молодости выглядела возлюбленная наследника британского престола. Женщина походит с английского дворянского рода.

Камилла родилась в 1947 году в Лондоне. С детства она интересовалась политикой и спортом.

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Будущая герцогиня с молодых лет нравилась мужчинам, но у нее никогда не было подруг. Девушка курила сигареты и пила шампанское наравне с парнями.

Камилла влюбилась в молодого офицера и будущего мужа Эндрю Паркера Боулза. Сначала их чувства были настоящими и страстными, но уже через месяц отношений любимый изменил.

Камилла познакомилась с Уэльским принцем Черльзом, когда ему было всего 22 года. Это была любовь с первого взгляда.

Однако, женщина приняла предложение руки и сердца от Паркера. Еще в начале супружеской жизни пара договорилась, что у них свободные отношения. В 1974 году у Камиллы и Эндрю родился сын, а Чарльз стал ему крестным отцом. Через год появилась дочь.

У Камиллы почти 30 лет был роман с Чарльзом, но она не хотела расставаться с мужем и выходить замуж за любовника. Женщина решила познакомить принца с Дианой Спенсер, которая потом стала его избранницей.

Принцесса Диана долгие годы терпела измены будущего короля Великобритании, но в 1996 году они развелись. Через год Леди Ди погибла в автокатастрофе.

В СМИ часто появлялись слухи о романе Камиллы и Чарльза, поэтому все британцы узнали об их связи. В 2005 году королева Великобритании Елизавета II дала согласие на брак и благословила Камиллу Паркер и принца Чарльза. Невесте тогда было 58 лет.

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