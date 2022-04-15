Каменских выступила на благотворительном концерте в Испании, где собрали 1,3 млн евро для украинцев

Популярная украинская певица Настя Каменских присоединилась к благотворительному концерте в Испании Unidos por la paz: Ucrania en el corazón, что в переводе означает "Вместе за мир: Украина в сердце". На мероприятии было собрано 1,3 миллиона евро на помощь украинцам (около 42 млн гривен).

Деньги будут переданы в три благотворительных фонды, занимающихся поддержкой украинских беженцев и сбором гуманитарной помощи в города Украины. Об этом артистка сообщила на личной странице в Instagram.

Вместе с солистом популярной испанской группы Funambulista Каменских исполнила композицию Superpoderes на испанском языке.

"Это песня о суперсиле, которая есть у каждого из нас. О любви. Она объединяет нас, где бы мы ни были. Исцеляет и оберегает. С любовью в сердце – к свободе, к родной земле, к правде, к близким людям – мы непобедимы! Надеюсь, что этой песней мы смогли коснуться многих сердец, которые теперь бьются в унисон с сердцами миллионов украинцев. Мы на стороне любви и истины. А они всегда побеждают", – прокомментировала знаменитость.

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Вокалистка также поделилась совместным фото с украинской коллегой Джамалой, отметив, что была счастлива увидеть и обнять соотечественницу.

Помимо исполнения треков, Каменских выступила с обращением к испанскому народу, чтобы рассказать правду о происходящем на ее родине, о преступной войне, жертвах среди мирных жителей и отваге героев Украины.

"Главное, что я имела возможность рассказать о войне в Украине и обратиться к Испании и всему миру с просьбой о помощи. Очень важно видеть, что нас слышат и поддерживают все больше людей со всех уголков планеты. Не останавливаемся рассказывать о войне в Украине и призывать весь мир помогать нам. Верю, что вместе мы победим и над Украиной снова будет мирное небо!" – подытожила звезда.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Джамалазаявила, что благодаря благотворительным концертам в странах Европы, в которых она также принимала участие, удалось собрать более 83 миллионов евро помощи для пострадавших от российско-украинской войны украинцев. Артистка отметила, что считает своим долгом рассказывать о преступлениях России всему миру.