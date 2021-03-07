Каменских впервые рассказала о смерти отца. Видео

Украинская певица Настя Каменских (NK) рассказала, как пережила утрату близкого человека – смерть папы Алексея Иосифовича Жмуры.

Артистка призналась, что это очень тяжелая для нее утрата. Звезда также добавила, что к смерти близкого нельзя быть готовой, говориться в программе "Светская жизнь".

"Понимаю, что папа был преклонного возраста и точно знаю, что он ушел в лучший мир. Однако это всегда очень сложно", – откровенно рассказала артистка.

Также Каменских рассказала, что последние месяцы жизни отца она очень много времени проводила вместе с ним. По словам певицы, мама и папа часто приезжали к ним в загородный дом, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Кроме этого, артистка призналась, что для нее, как и для папы, на первом месте – это любовь.

"Всегда говорил мне, что неважно, с кем я буду. Для него самое главное, чтобы я по-настоящему любила. Однажды он меня спросил: "Ты получила солнечный удар, влюбилась до беспамятства?" Мои родители бесконечно любили друг друга и даже сейчас мама очень скучает по папе. Они показали, что самое главное – это любовь", – говорила в интервью звезда.

Напомним, Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году. Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Настя Каменских выпустила новую песню под названием "Девочки рулят".