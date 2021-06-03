Каменских рассказала о табу в отношениях с Потапом

Украинская певица Настя Каменских заявила, что никогда не полезет в телефон своего супруга, продюсера и рэпера Потапа (Алексея Потапенко), поскольку у каждого должно быть личное пространство. Звезда отметила, что такого табу придерживается и ее возлюбленный.

Такими подробностями она поделилась в интервью YouTube-каналу DOROTYE. Каменских добавила, что отношения должны строиться на доверии и взаимоуважении. Артистка также подчеркнула, что никогда не напишет Алексею сообщение в порыве гнева, если ее что-то беспокоит. Она дождется, пока он придет домой, и спокойно с ним поговорит (чтобы просмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Артистка подчеркнула, что в отношениях всегда нужно разговаривать и если что-то случилось, то виноваты оба в любых ситуациях.

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Также знаменитость призналась, общается ли она с сыном Потапа от первого брака – 13-летним Андреем.

"У нас прекрасные отношения, мы видимся, он приезжает к нам в гости с ночевкой", – сказала Каменских.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап заявил, что со своей супругой, певицей Настей Каменских он женился трижды. Первый раз пара расписалась в Лас-Вегасе, а второй – в Украине.