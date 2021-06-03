Каменских призналась в звездной болезни в начале карьеры. Видео

Украинская певица Настя Каменских заявила, что абсолютно каждый артист рано или поздно сталкивается со звездной болезнью. Далее все зависит только от воспитания – позволять себе что-то лишнее, либо же испытать это чувство и продолжать дальше усердно работать.

Об этом знаменитость рассказала в интервью на Youtube-канале DOROTYE. Она призналась, что хорошо помнит момент, когда почувствовала себя по-настоящему знаменитой (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Это было, скорее, внутри новое ощущение. Когда проснулся и осознался, что тебя узнают на улице. Ты в определенный момент понимаешь, что можешь позволить себе чуть-больше, чем остальные. Точнее, люди на тебя реагируют совершенно по-другому. Вот так правильнее будет сказать. Но потом все быстро проходит, и тебе нужно работать еще больше. Какая звездная болезнь? У меня на это нету времени!" – выразила артистка свою точку зрения.

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Коротко о знаменитости:

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Через два года состоялся релиз дебютного альбома "Не пара". В 2017 году Настя прекратила сотрудничество с Mozgi, создала компанию NICE2CU и запустила сольный проект NK. В 2019 году вышла замуж за своего коллегу Алексея Потапенка (Потапа).

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских откровенно рассказала о том, как пережила смерть отца. Во время своего интервью она не сдержала слез, когда ее спросили о папе.