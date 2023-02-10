Каменских после исчезновения из соцсетей призналась, что набрала лишний вес: как сейчас выглядит певица

Украинская певица Настя Каменских, ненадолго исчезнувшая из инфопространства и своих соцсетей, вышла на связь с подписчиками. Звезда призналась, что была занята подготовкой к туру и переживала сложный период, однако уже готова вернуться к публичности. Отвечая на вопросы подписчиков, исполнительница рассказала, что набрала вес.

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С лишними килограммами знаменитость уже начала бороться, а пока показала поклонникам новые фото. Посты появились в ее Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас трудные времена для всех украинцев. Но со временем учимся быть еще более устойчивыми. Поэтому я уделяю много внимания психологическому здоровью сейчас и стараюсь быть в режиме. Постепенно начинаю выходить из замкнутого состояния", – сказала Каменских.

Певица призналась, что проблемы с режимом привели к тому, что она поправилась. Однако уже сейчас звезда ввела в свою жизнь тренировки и пытается вернуть телу стройный вид.

Исполнительница показала несколько своих новых фото, где можно рассмотреть ее в полный рост. В частности, на одном из кадров артистка сидит в студии, пока ее сфотографировали в "немодельном" ракурсе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети распространились слухи о разводе Каменских и продюсера Потапа. Певица поставила точку в сплетнях.

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