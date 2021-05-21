Каменских показала свои формы в откровенном купальнике. Фото

Известная украинская певица Настя Каменских поделилась снимком, на котором позировала в ярком бикини. Так, она была запечатлена на фоне бирюзового моря и белоснежных волн.

На своей странице в Instagram исполнительница выложила соответствующий кадр (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней был раздельный купальник с черно-белым рисунком, волосы распущены, а маленькие сережки сделали образ еще эффектнее.

На снимке артистка позировала с закрытыми глазами, одну руку она подняла вверх, а вторую оставила на талии.

В подписи к фотографии Каменских сообщила, что уже завтра, 21 мая, выходит ее новый альбом под названием "Красное вино". Она призналась фанатам, что в новых песнях раскроется с абсолютно новой для них стороны.

"Это альбом-откровение, он полностью ассоциируется со мной. Словно тот терпкий напиток, который раскрывается каждому по-своему, я также раскроюсь перед вами во всей многогранности своей души и характера", – заинтриговала она поклонников.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница украинского вокального шоу "Х-Фактор". Стала известной после участия в дуэте "Потап и Настя", который был создан в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских в полупрозрачном парео позировала без белья. Артистка дополнила пикантный образ стильной шляпой из длинными завязками, аккуратными серьгами и браслетом на руке.