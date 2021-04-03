Каменских озадачила поклонников снимком без обручального кольца и с молодым парнем

Obozrevatel Люди 12:39, 3.04.2021

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая не так давно улетела в Мексику без супруга Потапа, озадачила своих поклонников снимком без обручального кольца и в компании молодого человека.

Под снимками в Instagram, где Каменских позирует в короткой юбке и топе, поклонники начали забрасывать певицу вопросами. Так, пользователи сети удивились, что звезда позировала в кадре без обручального кольца. К тому же, их заинтриговал молодой человек, который поправлял что-то на топе артистки.

Каменских позировала на фото без обручального кольца.
Instagram Насти Каменских
Каменских предстала на фото с молодым человеком.
Instagram Насти Каменских

Как оказалось, парень на снимке вместе с Каменских из творческой группы звезды. Молодой человек помогал прикрепить петличный микрофон к наряду звезды.

"Где кольцо?", "Новый жених", "Куда Потап смотрит? Настю уже в Мексике трогают", – писали пользователи сети в Instagram.

Комментарии поклонников.
Instagram Насти Каменских
Комментарии пользователей сети.
Instagram Насти Каменских
Комментарии под снимками в Instagram.
Instagram Насти Каменских

К слову, Каменских полетела в Мексику без супруга потому что готовит для поклонников новый реалити-проект "Девочки рулят", где покажет свою жизнь и события, происходящие в ней.

Настя Каменских, также известна как NK – украинская певица, актриса, ведущая, судья и наставница вокального шоу "Х-Фактор", судья шоу "Маска".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Потап признался, что у него с Каменских было три свадьбы. Первый раз пара расписалась в Лас-Вегасе, а второй – в Украине.

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