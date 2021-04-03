Каменських спантеличила шанувальників знімком без обручки і з молодим хлопцем

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка нещодавно полетіла в Мексику без чоловіка Потапа, спантеличила своїх шанувальників знімком без обручки і в компанії молодого чоловіка.

Під знімками в Instagram, де Каменських позує в короткій спідниці і топі, шанувальники почали закидати співачку питаннями. Так, користувачі мережі здивувалися, що зірка позувала в кадрі без обручки. До того ж, їх заінтригував молодий чоловік, який поправляв щось на топі артистки.

Каменських позувала на фото без обручки. Instagram Насті Каменських

Каменських постала на фото з молодим чоловіком. Instagram Насті Каменських

Як виявилося, хлопець на знімку разом з Каменських з творчої групи зірки. Молодий чоловік допомагав прикріпити петлічний мікрофон до вбрання зірки.

"Де кільце?", "Новий наречений", "Куди Потап дивиться? Настю вже в Мексиці чіпають", – писали користувачі мережі в Instagram.

Коментарі шанувальників. Instagram Насті Каменських

Коментарі користувачів мережі. Instagram Насті Каменських

Коментарі під знімками в Instagram. Instagram Насті Каменських

До слова, Каменських полетіла в Мексику без чоловіка бо готує для шанувальників новий реаліті-проєкт "Дівчата рулять", де покаже своє життя і події, що відбуваються в ній.

Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця вокального шоу "Х-Фактор", суддя шоу "Маска".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап зізнався, що у нього з Каменських було три весілля. Перший раз пара розписалася в Лас-Вегасі, а другий – в Україні.