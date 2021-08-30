Камалия стала крестной мамой в четвертый раз. Фото

Украинская поп-исполнительница Камалия, которая недавно отдыхала вместе с мужем и детьми в Турции, в четвертый раз стала крестной мамой. Звезда показала, как выглядит ее крестная дочь.

Соответствующие фото Камалия опубликовала на личной странице в Instagram. "Впервые я крестила девочку, до этого были одни мальчики", – написала певица.

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Камалия позировала возле храма в белоснежном платье и кружевном платке. Она держала на руках крошечную девочку, которую нарядили в светлое кружевное платье.

Знаменитость пожелала своей крестной дочери счастливого и яркого жизненного пути.

"Расти здоровой, сильной, умной, талантливой, доброй, любимой и безумно красивой, наша крошечка, и радуй нас всех своими успехами! Родителям здоровья, любви, счастья, радости и многая лета", – поздравила исполнительница.

Поклонники в комментариях ринулись хвалить аутфит певицы.

"Камалия, материнство это ваше", "Самая волшебная крестная", "Сколько нежности на фото", "Счастья малышке и вам", "Красивая и добрая крестная мама", "Очень душевные фото, вы прекрасная крестная мать", – пишут люди.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Камалия показала, как выглядит ее отец Виктор. Знаменитость поделилась снимком в честь его дня рождения, на котором они позируют вместе.