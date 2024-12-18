'Мы прожили вместе 20 лет душа в душу': Камалия призналась, извинилась ли перед ней женщина, которая разрушила ее брак с пакистанским миллиардером

Певица Камалия, которая публично обвиняла в своем разводе с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром его дочь от предыдущего брака, рассказала, общается ли сейчас с женщиной. Камалия говорит, что Татьяна ни разу не извинилась перед ней.

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Об этом исполнительница сообщила в интервью ОBOZ.UA. Артистка говорит, что ее дети ходят в Лондоне в одну школу с детьми Татьяны, потому им приходиться вынужденно видеться.

"Да, это произошло из-за Татьяны, дочери Захура от предыдущего брака, – объясняет Камалия причины разрыва с мужем. – Причем наши отношения с ней испортились не внезапно. Мы долгие годы имели не очень хорошие отношения. С сыном Захура наоборот – все было хорошо. Общаюсь ли я сейчас Татьяной? Когда видимся, то да. У нее дети учатся в той школе, где и мои девочки. Поэтому мы пересекаемся, конечно. На каких-то семейных праздниках видимся. Но прощения она у меня ни разу не просила. Хотя знает, что стала причиной моего разрыва с мужем – я не раз об этом публично заявляла".

"Мы прожили вместе 20 лет фактически душа в душу, – продолжает Камалия. – А потом, когда началась большая война, он с детьми поселился в Лондоне под одной крышей с дочерью Таней… Экс-муж приютил в доме еще 16 беженцев из Украины. Потом и я приехала. С Татьяной мы старались не пересекаться, но не очень получалось. Я постоянно смотрела украинские новости и часто высказывалась по поводу россиян, а ее это оскорбляло, потому что мама – россиянка, и у нас такая "война" происходила. Конечно, это тяжело: война в твоей стране, а здесь еще в семье – боевые действия. Однажды мы очень сильно рассорились. И я вернулась в Украину. Выходит, в марте 2022 года уехала, а через два месяца уже была в Киеве".

О нынешних отношениях с Мохаммадом Захуром, от которого имеет двоих детей, артистка отзывается так: "Дружеские. Но год перед разводом был очень сложным. Он очень на меня был обижен из-за того, что выступила инициатором нашего развода. Мы же вместе были очень много лет, было бы уже 22. Но вышло по-другому".

Полное интервью с певицей Камалией читайте здесь.

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