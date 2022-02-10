Камалия появилась на публике спустя три недели после тяжелой болезни

Украинская певица Камалия объявила о своих первых съемках после трех недель борьбы с флуроной – гриппом и коронавирусом одновременно. Звезда приняла участие в музыкальном проекте телеканала "М1".

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram, прикрепив архивный снимок с Национальной музыкальной премии Yuna 2019 года. "М1" в свою очередь запостил видео с исполнительницей после болезни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наконец-то, я уже в строю после затяжной болезни! Желаю всем нам здоровья", – написала знаменитость.

Видео дня

На днях артистка впервые за три недели вернулась к медийной работе, вероятно, приняв участие в съемках ко Дню всех влюбленных. На это указывает фон, на котором позировала звезда – весь в сердечках и с надписью "Love You".

Для телепрограммы она выбрала горчичное платье с большим воротником, длинные серьги и яркий вечерний макияж. Свои длинные светлые волосы певица завязала в низкий хвост.

Напомним, что в течение нескольких недель артистка рассказывала о тяжелом течении недуга, из-за которого имела высокую температуру, кашель, двустороннее воспаление легких четвертой степени и гайморит.

Камалия даже какое-то время лежала в больнице, чтобы медики смогли установить у нее редкий диагноз и помочь его побороть.

Коротко о звезде:

Камалия – - украинская певица, заслуженная артистка Украины, победительница 14-го конкурса красоты "Миссис мира". 2003 - вышла замуж за британско-украинского миллионера пакистанского происхождения Мохаммада Захура. В сентябре 2013 года у супругов родилась двойня – дочери Арабелла и Мирабелла.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камалия назвала виновницу без маски, из-за которой могла подхватить грипп и коронавирус. Артистка заверила, что не знала, что она была больна.