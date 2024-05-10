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Какого цвета платье? Автор вирусного мема, который "сломал интернет", чуть не убил свою жену

Катерина Малай
Люди
2 минуты
564
Какого цвета платье? Автор вирусного мема, который 'сломал интернет', чуть не убил свою жену

38-летний Кейр Джонстон, автор вирусного мема о платье непонятного цвета, которое "сломало интернет" в 2015 году, признал свою вину относительно нападения на жену. В 2022 году он чуть не задушил ее на отдаленном шотландском острове Колонсей.

Мужчина будет взят под стражу до вынесения приговора 6 июня. В суде после длительных слушаний он все же взял на себя ответственность за ужасный поступок, пишет The Mirror.

В 2015 году Кейр и его возлюбленная Грейс сыграли свадьбу, на которую мать невесты одела всем известное платье. Новоиспеченная семья опубликовала фото в сети, где к обсуждению цвета наряда присоединились рядовые юзеры и знаменитости.

Комментарии разделились на тех, кто видел синий и черный цвета, тогда как другие – золотой и белый. Пара стала популярной в своей стране, ходила по ток-шоу и даже получила 10 тысяч долларов от меценатов на отдых.

Какого цвета платье? Автор вирусного мема, который "сломал интернет", чуть не убил свою жену

Однако никто не знал, что в этом браке Грейс страдала от насилия и абьюза со стороны избранника. 6 марта 2022 года Джонстон набросился на жену в их доме и угрожал ей, сказав: "Кто-то умрет".

Прокурор в суде утверждал, что женщина боялась за свою жизнь, ведь на острове нет полицейского участка, а мужчина запрещал ей по собственному желанию ездить на материк. Последний раз, когда Грейс проигнорировала недовольство и уехала на собеседование, чуть ли не закончился трагедией.

Какого цвета платье? Автор вирусного мема, который "сломал интернет", чуть не убил свою жену

Кейр, как утверждает сторона обвинения, начал манипулировать чувством вины жены, напившись в баре. Когда она вернулась, мужчина заявил о намерении разойтись, после чего схватил Грейс и повалил ее, прижав к земле.

"Он положил оба колена на ее руки, поэтому она не могла пошевелиться. Затем он начал душить ее двумя руками. Сначала она могла кричать, но боялась за свою жизнь и считала, что Джонстон намерен ее убить, поскольку он применял силу", – сказал прокурор.

После долгих судебных разбирательств мужчина признал вину, а суд постановил удерживать его за решеткой не по меньшей мере до 6 июня.

Ранее OBOZ.UA писал, что ИИ разрешил многолетний спор с платьем, над цветом которого ломал голову весь мир.

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