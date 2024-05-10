Какого цвета платье? Автор вирусного мема, который 'сломал интернет', чуть не убил свою жену

38-летний Кейр Джонстон, автор вирусного мема о платье непонятного цвета, которое "сломало интернет" в 2015 году, признал свою вину относительно нападения на жену. В 2022 году он чуть не задушил ее на отдаленном шотландском острове Колонсей.

Мужчина будет взят под стражу до вынесения приговора 6 июня. В суде после длительных слушаний он все же взял на себя ответственность за ужасный поступок, пишет The Mirror.

В 2015 году Кейр и его возлюбленная Грейс сыграли свадьбу, на которую мать невесты одела всем известное платье. Новоиспеченная семья опубликовала фото в сети, где к обсуждению цвета наряда присоединились рядовые юзеры и знаменитости.

Комментарии разделились на тех, кто видел синий и черный цвета, тогда как другие – золотой и белый. Пара стала популярной в своей стране, ходила по ток-шоу и даже получила 10 тысяч долларов от меценатов на отдых.

Однако никто не знал, что в этом браке Грейс страдала от насилия и абьюза со стороны избранника. 6 марта 2022 года Джонстон набросился на жену в их доме и угрожал ей, сказав: "Кто-то умрет".

Прокурор в суде утверждал, что женщина боялась за свою жизнь, ведь на острове нет полицейского участка, а мужчина запрещал ей по собственному желанию ездить на материк. Последний раз, когда Грейс проигнорировала недовольство и уехала на собеседование, чуть ли не закончился трагедией.

Кейр, как утверждает сторона обвинения, начал манипулировать чувством вины жены, напившись в баре. Когда она вернулась, мужчина заявил о намерении разойтись, после чего схватил Грейс и повалил ее, прижав к земле.

"Он положил оба колена на ее руки, поэтому она не могла пошевелиться. Затем он начал душить ее двумя руками. Сначала она могла кричать, но боялась за свою жизнь и считала, что Джонстон намерен ее убить, поскольку он применял силу", – сказал прокурор.

После долгих судебных разбирательств мужчина признал вину, а суд постановил удерживать его за решеткой не по меньшей мере до 6 июня.

Ранее OBOZ.UA писал, что ИИ разрешил многолетний спор с платьем, над цветом которого ломал голову весь мир.

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