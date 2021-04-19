Какие вечеринки устраивал Тищенко для супруги. Фото

София Ковнир
София Ковнир
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Какие вечеринки устраивал Тищенко для супруги. Фото

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко часто организовывает праздничные вечеринки для своей супруги, бизнес-леди Аллы Барановской. Не изменил традиции он и в 2021 году, "закатив пир" во время локдауна в Киеве в честь ее дня рождения.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие мероприятия, которые устраивал парламентарий для своей возлюбленной (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Праздник в стиле "Сада земных наслаждений"

В 2019 году на вечеринке специальные фотозоны были украшены змеями-искусительницами и золотыми яблоками, а кондитеры создали торт, вдохновившись идеей запретного плода.

В белом мини-платье с усыпанным кристаллами поясом украинского бренда Gasanova Барановская встречала телеведущих Татьяну Терехову и Лесю Никитюк, кинопродюсера Андрея Ермака и еще 60 гостей.

Тогда именинница поблагодарила своих друзей и коллег, и поделилась планами на будущее – она мечтала расширить собственную сеть салонов красоты.

Праздник в стиле "Сада земных наслаждений"
В 2019 году на вечеринке были специальные фотозоны
Тищенко и Барановская на вечеринке с друзьями
Тищенко отдыхает на вечеринке с супругой и друзьями
Первый день рождения сына Давида

Празднование происходило в одном из киевских ресторанов. Тогда пара устроила семейную вечеринку, на которую были приглашены самые родные и близкие люди знаменитостей. Они накрыли стол с различными вкусностями и сделали специальную фотозону.

Пара устроила семейную вечеринку
Празднование происходило в одном из киевских ресторанов
Первый день рождения сына Давида
Вечеринка, несмотря на карантин

В 2021 году Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги. Известно, что вечеринка якобы прошла в столичной гостинице Fairmont. На кадрах ниже видно, что обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты.

Правоохранители по сообщению в соцсетях нагрянули на место банкета Тищенко в отеле на столичном Подоле. Они пообщались с руководством учреждения, осмотрели помещения и провели первоочередные следственные действия. По факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.

В 2021 году Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги
Гости были без индивидуальных средств защиты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • во время первого карантина весной 2020 года журналисты засняли, как в заведение "Велюр" на Льва Толстого в Киеве, которое принадлежит Тищенко, приезжали политики и представители олигархов.

  • Однако он попытался опровергнуть информацию о том, что его ресторан работал вопреки запрету из-за пандемии.

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