Какие вечеринки устраивал Тищенко для супруги. Фото

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Николай Тищенко часто организовывает праздничные вечеринки для своей супруги, бизнес-леди Аллы Барановской. Не изменил традиции он и в 2021 году, "закатив пир" во время локдауна в Киеве в честь ее дня рождения.

OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие мероприятия, которые устраивал парламентарий для своей возлюбленной (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2019 году на вечеринке специальные фотозоны были украшены змеями-искусительницами и золотыми яблоками, а кондитеры создали торт, вдохновившись идеей запретного плода.

В белом мини-платье с усыпанным кристаллами поясом украинского бренда Gasanova Барановская встречала телеведущих Татьяну Терехову и Лесю Никитюк, кинопродюсера Андрея Ермака и еще 60 гостей.

Тогда именинница поблагодарила своих друзей и коллег, и поделилась планами на будущее – она мечтала расширить собственную сеть салонов красоты.

Празднование происходило в одном из киевских ресторанов. Тогда пара устроила семейную вечеринку, на которую были приглашены самые родные и близкие люди знаменитостей. Они накрыли стол с различными вкусностями и сделали специальную фотозону.

В 2021 году Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения супруги. Известно, что вечеринка якобы прошла в столичной гостинице Fairmont. На кадрах ниже видно, что обслуживающий персонал находился в масках, однако все гости были без индивидуальных средств защиты.

Правоохранители по сообщению в соцсетях нагрянули на место банкета Тищенко в отеле на столичном Подоле. Они пообщались с руководством учреждения, осмотрели помещения и провели первоочередные следственные действия. По факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: