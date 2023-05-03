'Какая у меня крутая жена': Мишель Обама зажгла на концерте известного музыканта, а экс-президент США не сдержал эмоций

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель посетили концерт известного американского музыканта, лидера группы The E Street Band Брюса Спрингстина в Барселоне, Испания. Супруги знатно повеселись на событии, а бывшая первая леди даже вышла на сцену к артисту, где аккомпанировала ему на бубне.

Видео дня

Помимо музыкальных, Мишель Обама продемонстрировала также свои танцевальные навыки, ритмично двигаясь под живую музыку. Видео с концерта жена бывшего американского лидера разместила на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Начинается ролик с комментария самого Барака Обамы, который наблюдал за любимой из зрительного зала. Он повернулся на камеру и гордо произнес: "Какая у меня крутая жена!" Эта фраза умилила интернет-пользователей, которые оставляли под видео свои восхищенные отзывы касательно теплых отношений супругов.

Мишель Обама поднялась на сцену к Брюсу Спрингстину в трендовых брюках-карго с большими боковыми карманами фиолетового цвета. На ней была также черная рубашка в фиолетовую полосу и темный объемный жакет с большой брошкой в виде цветка. Особо стильно образ смотрелся с новой прической бывшей первой леди – дредами, которые она собрала в высокий хвост.

Обама ритмично двигалась под песни исполнителя, играла на бубне и искренне смеялась, после чего обнялась с артистом.

"В Барселоне. Было очень весело на сцене", – лаконично подписала она кадры.

Комментаторы в свою очередь писали: "Такая же крутая, как и вы, господин президент! Скучаю по вам обоим", "Она заслуживает этого и даже больше. Удивительный человек, олицетворяющий интеллект, стиль и грацию. Моя любимая первая леди", "Можно Мишель следующим президентом США, пожалуйста?"

Ранее OBOZREVATEL писал, что почетный консул Великобритании Ян Смит стал звездой сети и поразил британскую певицу Риту Ору своим искусным "танцем червя" во время ее выступления в Нью-Йорке. На сцене исполнительница не заметила, как чиновник зажигает под ее трек, однако впоследствии отреагировала на его уверенные движения и заявила, что нуждается в таком танцоре на каждом своем шоу.

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