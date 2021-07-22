Как звезды подделывают свои фото с идеальной фигурой: разоблачение блогерши

Блогерша Карина Ирби продемонстрировала, как звезды обманывают своих поклонников фотографиями в пикантных нарядах. Как оказалось, все дело в позировании и ношении одежды.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимок, на котором появилась в одном и том же купальнике, но разных позах (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Сама же Ирби стала звездой сети благодаря своим формам, которые активно демонстрирует на публике. Она часто позирует в откровенном бикини и на данный момент у знаменитости 1,2 млн подписчиков.

Так, на одном фото Ирби немного выгнулась и подняла бикини на талию, чтобы подчеркнуть формы в купальнике, а на другом – опустила их и стала ровно.

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Из-за того, что девушка надела плавки по-другому, ее формы не выглядели так идеально, хотя на первом кадре они подчеркнули фигуру.

"Обратите внимание, как можно кардинально изменить внешний вид вашего тела? Имейте это в виду, когда в следующий раз будете смотреть на других королев, демонстрирующих свои формы в бикини", – написала Ирби.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известный американский визажист и блогер Худа Каттан на своем примере показала, как за несколько минут получить идеальное фото для соцсетей. Каттан опубликовала видео, где делает фигуру на своих фото стройнее с помощью графического редактора.