'Как зомби смотрят на Путина': Вайкуле 'разнесла' россиян, поддерживающих войну, и навсегда отреклась от России

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле, осудившая кровопролитную войну в Украине, уверена, что никогда не выступит в России. Артистка считает, что не доживет до тех пор, когда в стране-террористе что-нибудь изменится, потому что сейчас россияне "как зомби смотрят на Путина".

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Звезда предположила, что те, кому не "прополоскали" мозги, осознают трагические последствия кремлевской политики, однако у большинства "уши залиты воском". Такой комментарий она дала в интервью "Настоящему времени" на YоuTube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Те, кому мозги не прополоскали, понимающие, что есть черное и белое, с теми все нормально. А те, кто не понимают, как зомби смотрят на Путина и слушают, что он говорит, что если бы они не напали, напала бы Украина. Можно такую ерунду слушать? Можно в это верить?" – высказалась Вайкуле.

Певица для себя решила, что никогда не вернется в Россию. Она не верит, что доживет до глобальных перемен в сознании самих россиян.

"Сегодня хочу сказать, что никогда. Должно сильно все измениться. Должно снова произойти то, что было в 90-х. Надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, правду. Но я вряд ли доживу до тех пор, поэтому для себя решила, что никогда", – заверила Лайма Вайкуле.

Незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину артистка приезжала с туром, как делала это каждый год. Сейчас ей очень больно смотреть на последствия российских террористических атак, например, в Харькове.

"Вот как спасли русские русскоязычный город Харьков. Кто-то хочет их спасения? Хочется кричать, но, к сожалению, у людей, живущих в России, уши залиты воском", – добавила исполнительница.

К слову, на днях в Латвии прошел благотворительный фестиваль Вайкуле, где выступили антивоенно настроенные звезды. Гостями вечера стали также российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева.

Как писал OBOZREVATEL, Верка Сердючка зажгла на сцене в своей уже традиционной вышитой сорочке и визитной серебряной звезде на голове. Артистка исполнила любимые хиты зрителей, а также изменившуюся композицию "Раша, гудбай".

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