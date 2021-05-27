Как женщины в СССР "развлекались" в выходные. Раритетные фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Люди
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Как женщины проводили выходные в СССР

В сети решили вспомнить, какие "развлечения" были у советских женщин в выходные дни. Так, на архивных кадрах видно, что до отдыха дело доходило в последнюю очередь: сначала стирка, затем уборка, глажка и так далее.

Редкими фотографиями на своей странице в Twitter поделился пользователь Евгений Шушаков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он также вспомнил, что в те времена не было современных технологий, которые в разы упрощают жизнь, поэтому женщины вынуждены были отправляться в выходные на реку, чтобы там полоскать белье.

"Так проходили выходные женщин в Советском союзе! Не то что сейчас… Нищета же, белье на реку ходили полоскать, развитие техники ведь отстало...", – говорится в подписи к фотографиям.

Женщина делает уборку.
Женщина стирает.
Женщина делает уборку.
Женщина занимается домашними делами.
Скриншот публикации.

Ранее в сети появилась подборка документальных снимков обычной советской жизни, которые в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.

Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее в сети показали, как выглядели свадьбы в СССР. В Советском союзе свадьба была отдельной темой для разговоров. В то время считалось, что отказ от пышного торжества – это признак если не крайней нищеты, то явной несостоятельности. Таким образом люди любым способом пытались устроить яркий праздник.

  • Также показаны 10 элементов интерьера, которые выдадут дух СССР в любой квартире. После распада Советского Союза осталось много домов, в которых остановилось жизнь. Ковер на стене, серванты и яркие шторы ассоциируются с СССР. И кто-то даже не собирается менять своеобразный стиль квартиры.

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