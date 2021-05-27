Как женщины в СССР "развлекались" в выходные. Раритетные фото

В сети решили вспомнить, какие "развлечения" были у советских женщин в выходные дни. Так, на архивных кадрах видно, что до отдыха дело доходило в последнюю очередь: сначала стирка, затем уборка, глажка и так далее.

Редкими фотографиями на своей странице в Twitter поделился пользователь Евгений Шушаков (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Он также вспомнил, что в те времена не было современных технологий, которые в разы упрощают жизнь, поэтому женщины вынуждены были отправляться в выходные на реку, чтобы там полоскать белье.

"Так проходили выходные женщин в Советском союзе! Не то что сейчас… Нищета же, белье на реку ходили полоскать, развитие техники ведь отстало...", – говорится в подписи к фотографиям.

Ранее в сети появилась подборка документальных снимков обычной советской жизни, которые в самом СССР были запрещены к обнародованию для общественности.

Интересные кадры, которые ранее нигде широко не публиковались, сделаны фотографами Владимиром Воробьевым и Владимиром Соколаевым.

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