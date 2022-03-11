Как выглядят жены Кима, Арестовича и других политиков, которые стали народными любимчиками за время войны

С 24 февраля, когда российские оккупанты напали на Украину, жизнь украинцев кардинально изменилась. Привычные новости, развлекательные телешоу и прогулки по городу заменили брифинги политиков и бегтня в бомбоубежища. В то же время некоторые украинские политики стали героями соцсетей и поводом для мемов благодаря своему боевому настрою, несокрушимому духу и оптимизму.

Украинские девушки просто влюбились в умиротворенность Алексея Арестовича, а также в шутки Виталия Кима и других чиновников. Однако многих ожидало разочарование – они женаты и воспитывают детей. OBOZREVATEL рассказывает о женах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.

Алексей Арестович и Анастасия

Видео дня

Советника президента Украины Алексея Арестовича называют главным "успокоительным" украинцев. Во время своих брифингов он всегда спокоен и старается поднять боевой дух народа, чем покорил украинских девушек. Политик женат с 2015 года на Анастасии Арестович. Жена работала директором по развитию одного из украинских издательств.

Арестович является многодетным папой, у него есть дочь от первого брака и двое общих детей со второй избранницей. Супруги редко публикуют общие фотографии. Известно, что хобби Анастасии Арестович – рисование.

Виталий Ким и Юлия

Губернатор Николаевской области Виталий Ким стал популярным в сети среди украинцев, теперь на его страницу в Facebook подписано более ста тысяч поклонников. Оптимизму Кима завидуют все украинцы, даже певец Святослав Вакарчук сравнил его с голливудским актером.

40-летний глава Николаевской ОГА давно женат. Вместе с супругой Юлией Ким политик воспитывает троих детей: две дочери – Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Михаил Федоров и Анастасия

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров стал популярным в Украине после начала политической карьеры в 2019 году. Однако он уже 7 лет как женат на дизайнере Анастасии. Супруги воспитывают дочь Марию. Самый молодой министр в украинском правительстве часто публикует фото с женой и не скрывает своих чувств.

Анастасия Федорова является владелицей бренда женской одежды COVER. Также она ведет Telegram-канал UkraineNow, где на английском и других иностранных языках сообщают о событиях в Украине.

Александр Скичко и Елизавета

Бывший глава Черкасской ОГА Александр Скичко (1 марта его сменил Игорь Табурец), в прошлом известный телеведущий, также уже был женат дважды. Его вторая жена – украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева. Супруги воспитывают двоих детей, а сейчас звездные родители ожидают пополнения в семье.

Жена Скичка является управляющей гостиницами в Киеве, которыми владеет ее отец, а также у нее есть бутики женской одежды. Елизавета Юрушева занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Обираємо майбутнє разом", который помогает детям.

Виталий Кличко и Наталья

Мэр Киева Виталий Кличко, известный во всем мире как успешный боксер, с 1996 года женат на Наталье Кличко, которая была фотомоделью и спортсменкой. Сейчас она развивает певческую карьеру в Германии. Супруги воспитывают троих детей.

Жена Кличко в Гамбурге (Германия) поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Она выходит на митинги и дает интервью для западных изданий, рассказывая, как ее муж Виталий защищает Киев от захватчиков.

OBOZREVATEL писал, как Святослав Вакарчук посетил Кима, чтобы поддержать Николаев в борьбе с российскими оккупантами. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким ранее получил от президента Владимира Зеленского орден "За мужество".

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!