Как выглядят дома Монатика, Дорофеевой и Шоптенко под Киевом. Фото и видео

Украинские знаменитости Монатик, Надя Дорофеева и Алена Шоптенко владеют особняками в селе Крюковщина Киевской области. Так, звезды живут по соседству и их дома сделаны в одном стиле.

Об этом говорится в сюжете программы "Викриття" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца). Как стало известно, снаружи жилье Монатика выглядит скромно, но внутри есть гостиная с высоким потолком и светлые стены с огромной яркой картиной.

Для детей артиста на территории дома есть крытый бассейн, батут и детская площадка с горкой и качелями. Кроме того, певец имеет гостевой дом на заднем дворе. Отмечается, что особняк Монатик приобрел еще пять лет назад, а на сегодняшний день подобные дома стоят около 75 тысяч долларов.

Надя Дорофеева и ее супруг Владимир Дантес приобрели жилье на 270 квадратных метров по соседству с Монатиком. Так, на территории особняка пары есть большой бассейн, много туй и других растений. Сам дом по документам оформлен на певицу.

На сегодняшний день подобные апартаменты со всей необходимой мебелью можно приобрести за 100 тысяч долларов.

Кроме того, неподалеку от Монатика и Дорофеевой имеет дом и танцовщица Алена Шоптенко. Он также сделан в классическом стиле, имеет множество растений на территории и большой забор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали снимки большого особняка принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Калифорнии. Пара является соседями известной телеведущей Опры Уинфри. Так, дом с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном районе Санта-Барбара был куплен 18 июня 2020 года за 14,7 млн долларов.