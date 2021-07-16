Как выглядит "самая некрасивая женщина в мире". Фото

Мэри Энн Беван страдала акромегалией – расстройство, из-за которого организм вырабатывает слишком много гормона роста. Из-за такой особенности к 40 годам своей жизни она получила звание "самой уродливой женщины в мире".

Мэри Энн родилась в декабре 1874 года. В юности ее внешность была довольно привлекательной, на архивных фотографиях позировала симпатичная брюнетка с тонкими чертами лица. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Мэри была одной из восьми детей, родившихся в бедной семье в Плейстоу, на востоке Лондона. Однако даже эти непростые условия не помешали ей осуществить свою мечту стать медсестрой.

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В 29 лет девушка вышла замуж за Томаса Бевана. У пары было четверо детей.

С возрастом болезнь женщины начала усугубляться. Ее форма лица существенно изменилась, что стало причиной насмешек окружающих.

Однако судьба все-таки улыбнулась Мэри. Она увидела в газете объявление, в котором говорилось, что разыскиваются великаны и карлики, бородатые женщины и сиамские близнецы, и все люди, внешность которых отличалась от большинства. За короткий период времени "самая уродливая женщина в мире" стала одной из самых востребованных артисток труппы в американском цирке Барнума и Бейли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пенсионерка Хэтти Ретроэдж из Нью-Йорка заявила, что она зарегистрировалась в приложении для знакомств Bumble, чтобы "хорошенько развлечься". Кроме того, она любит называть себя "сексуальной женщиной".