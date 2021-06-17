Как выглядит Меган Маркл в купальниках: стильные модели. Фото

Супруга принца Гарри Меган Маркл тщательно следит за своей фигурой, поэтому раньше до замужества с возлюбленным она часто посещала пляжи. Знаменитость демонстрировала свои формы в откровенных раздельных купальниках.

OBOZREVATEL собрал фото самых ярких бикини герцогини Сассекской (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Одни модели – разноцветные и с принтами, а другие – классические однотонные.

В августе 2017 года Маркл отправилась с друзьями в отпуск, где ее сфотографировали в бикини и шляпе. На некоторых снимках видно, что возлюбленная принца Гарри предпочитает популярную модель купальника – бандо. Звезда выбирает черные или яркие варианты.

Видео дня

Стоит отметить, что Маркл поддерживает свою форму – занимается фитнесом, бегом и йогой. Также день она начинает со стакана теплой воды с лимоном, которую пьет натощак, и не отказывается от легкого завтрака в виде каши с фруктами. На обед знаменитость выбирает рыбу, мясо или бобовые.

Кроме того, в течение дня супругу принца перекусывает яблоком или пьет смузи, а на ужин выбирает цельнозерновую пасту с сырным или овощным соусом.

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