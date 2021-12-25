Как сейчас выглядит 'маленький Геркулес', который 18 лет назад стал сильнейшим мальчиком в мире. Фото

Американский культурист украинского происхождения Ричард Сандрак по прозвищу "маленький Геркулес", которого 18 лет назад назвали сильнейшим мальчиком в мире, потерял свою форму. Спортсмен перестал тренироваться почти сразу после завоевания мирового признания.

Сейчас он гордится своим прошлым, но хочет связать жизнь с наукой. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как мальчик, поразивший сеть своим телом в 11 лет, выглядит сегодня (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В далеком 2001 году мир увидел уникального 8-летнего бодибилдера, процент жира в организме которого не превышал 1%. Школьник мог похвастаться накачанными мышцами и невероятными достижениями в спорте.

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Уже тогда "маленький Геркулес" умел делать по 600 отжиманий от пола и 300 приседаний в день, а также поднять вес, который втрое превышал его собственный (95 кг).

Благодаря своему отцу, который заставлял его соблюдать строгую диету и тренироваться почти весь день, Ричард в 11 лет получил звание сильнейшего мальчика в мире.

В том же году он пережил семейную трагедию, став свидетелем домашнего насилия над своей матерью. Мальчик вызвал полицию, а вскоре после этого его отца, Павла, посадили в тюрьму на 4 года.

В одном из своих интервью "маленький Геркулес" признался, что его папа был настоящим тираном, лишившим его детства, поэтому после его ареста Ричард потерял интерес к спорту.

В 2015 году он рассказал, что гордится своим прошлым, однако не хочет застревать в нем. В настоящее время американец украинского происхождения мечтает стать ученым и работать на космической станции NASA.

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