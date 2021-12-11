Как выглядит и чем занимается Петр Дмитриченко, у которого был роман с Сергеем Соседовым. Фото

Украинский вокалист Петр Дмитриченко получил широкую известность в начале 2000-х благодаря шоу "Караоке на майдане", которое тогда выходило на "Интере", а потом – проекту "Шанс", десятый сезон которого он выиграл. Музыкальная карьера певца не была продолжительной, но недавно о нем снова заговорили – после признания российского телеведущего Сергея Соседова в романе с артистом.

Музыкальный критик утверждает: между ним и Дмитриченко были отношения, но певец, очевидно, воспринимал связь как способ продвинуться. OBOZREVATEL предлагает узнать главные факты из биографии артиста и посмотреть, как он поменялся с годами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Дмитриченко – 40 лет. Он родился 4 марта 1981 года в портовом городе Находка (Приморский край, РФ). В четырехлетнем возрасте мальчик вместе с семьей переехал в город Ровеньки Луганской области, где и вырос.

В своей автобиографии Петр рассказывал, что первые музыкальные знания получил еще в детстве. Будущий артист активно изучал кассетную фонотеку отца, которая в основном состояла из альбомов и концертов Владимира Высоцкого.

Дмитриченко окончил музыкальную школу, а потом – Горный техникум. После этого он некоторое время работал подземным электрослесарем на шахте имени М.В.Фрунзе, а вечерами подрабатывал исполнителем в ресторане "Донбасс".

Петр решился бросить нелегкую профессию и начал выступать в ровеньковском Двореце Культуры, принимать участие в музыкальных конкурсах. В то время он был солистом группы "P.S.". Кроме того, он поступил в Институт культуры и искусств Луганского национального университета им. Тараса Шевченко на кафедру эстрадного вокала.

В начале 2000-х началась телевизионная карьера Дмитриченко. Он несколько раз приходил на проект "Караоке на майдане", занял второе место в пятом сезоне "Шанса" и первое – в "Шанс-10".

В 2011 он выпустил довольно провокационный на то время клип и песню "Латекс-секс".

Также вокалист пробовал свои силы в нескольких сезонах "Х-Фактора" (СТБ). В 2019 году он прошел кастинг, но вылетел на этапе тренировочного лагеря.

Сейчас о музыкальном творчестве 40-летнего Дмитриченко новостей нет. На своей странице в Facebook он написал, что в прошлом работал в шоу-бизнесе.

Известно, что он женат на женщине по имени Марина и воспитывает дочь.

Кроме того, в 2013 году Петр открыл собственный детский садик Aktiviti, который он называет центром развития. Ученики Дмитриченко занимаются в том числе музыкой, которую им преподает сам вокалист.

Выступление Дмитриченко в "Караоке на майдане" в 2009 году:

Клип на песню "Анти-СПИД":

Песня Дмитриченко на кастинге "Х-фактора-10" (2019 год):

Как писал OBOZREVATEL, Сергей Соседов в 2017 году попал в базу "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду и оправдание российской агрессии в Крыму.

После этого он стал судьей музыкального шоу "X-Фактор" в Беларуси. Его коллеги по проекту – такие знаменитости, как Ольга Бузова, рэпер Серега и Руслан Алехно.