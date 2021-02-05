Как выглядит дорогой особняк Криштиану Роналду: в сети показали фото изнутри

В пятницу, 5 февраля, звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отмечает день рождения. Ему исполняется 36 лет. В честь этого в сети показали, как выглядит его шикарный особняк.

Он расположен в испанском городе Марбелья, где футболист часто отдыхает с семьей. Об этом сообщает издание Jetsetter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, его дом сделан в светлых тонах и вид из него выходит на Средиземное море. Кроме того, здесь есть театр, большой бассейн, дизайнерская кухня с обеденной зоной на открытом воздухе, а также просторный сад и пять спален с гардеробными.

Кроме того, ранее сообщалось, что особняк Роналду обошелся в 1,5 миллиона евро (более 33 млн гривен). Одним из соседей футболиста является боец UFC Конор Макгрегор.

Напомним, Криштиану Роналду – португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус" и сборную Португалии. Лучший бомбардир в истории клуба "Реал Мадрид" и сборной Португалии. Один из лучших футболистов всех времен.

У Роналду четверо детей. Первый сын, Криштиану-младший, родился 17 июня 2010 года от неизвестной матери.

С 2010 по 2015 год состоял в отношениях с российской супермоделью Ириной Шейк. В июне 2017 года у Роналду появились близнецы от суррогатной матери, детей назвали Ева и Матео.

В настоящее время он находится в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес, от которой 12 ноября 2017 года у него появилась дочь Алана Мартина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки в 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram.