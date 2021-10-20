Как выглядит 145-метровая яхта Абрамовича за $545 млн. Фото

Российский предприниматель Роман Абрамович является владельцем одной из самых дорогих яхт во всем мире. Судно "Solaris" – это дизайнерская работа стоимостью 545 млн долларов или 14 млрд гривен.

Заказ был спроектирован учитывая личные пожелания бизнесмена, поэтому в нем есть все необходимое для элитного отдыха, сообщает Daily Star. В яхте есть 48 комнат, в которых свободно размещаются 36 гостей и 60 членов экипажа (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Восьмипалубная яхта оборудована вертолетной площадкой, гигантским бассейном, спортзалом, сауной, джакузи, лифтом, салоном красоты и даже собственным клубом. Белоснежное судно может развивать до 33 км/ч.

"Solaris" относят к судну класса "Explorer", которые могут с легкостью пересечь море или даже океан, что позволяет путешествовать между странами по воде. Впервые его спустили на воду в начале 2021 в Барселоне.

Напомним, что в собственности Абрамовича есть еще одна яхта под названием "Eclipse". В 2009 году она считалась самой большой частной лодкой в мире.

Известно, что на ней обустроили концертный зал, три ресторана, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, танцевальную площадку и камины. Также на борту есть два вертолета, 4 катера, 20 скутеров и подводная лодка.

Также OBOZREVATEL рассказывал о роскошных яхтах самых известных миллиардеров, среди которых бизнесмены Нассер Ибрагим Аль-Рашид, Ларри Эллисон, Стивен Спилберг и Виктор Медведчук.