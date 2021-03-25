Лобода, Тина Кароль и Монатик: как выглядели украинские звезды в детстве

Известных украинских актеров, ведущих, музыкантов и певцов знают все в лицо, однако мало кто узнает их на детских фото. Знаменитости были обычными малышами, ходили в простые школы, а у некоторых было совсем не беззаботное детство.

Звезды часто демонстрируют снимки из семейных архивов в соцсетях. OBOZREVATEL собрал фото украинских знаменитостей в детстве.

Как выглядел Святослав Вакарчук в детстве и сейчас.

Святослав Вакарчук родился в 1975 году в семье известного украинского ученого Ивана Вакарчука. Детские годы Святослав провел во Львове. Парень закончил школу с серебряной медалью. Два года в музыкальной школе учился играть на скрипке и баяне.

Фото Марии Ефросининой в детстве и сейчас.

Будущая популярная телеведущая Мария Ефросинина появилась на свет весной 1979 года в Крыму. Родной город – Керчь. В школе Маша отличалась активностью и любознательностью, что помогло ей получить золотую медаль и поступить в университет в Киеве.

Ольга Фреймут в детстве и сейчас.

Ольга Фреймут родилась в 1982 году во Львовской области. Восемь лет училась в музыкальной школе игре на фортепиано. "Я не подозревала, что моя семья бедная. Это все мама: она накинула защитный плащ на наше детство", – вспоминает телеведущая про непростые детские годы в своем Instagram.

Как выглядела Вера Брежнева в детстве и сейчас.

Вера Брежнева родилась в Каменском в 1982 году. В детстве она была гадким утенком, носила странную стрижку, очки и одевалась совсем не стильно. "Я была очень обижена на сверстников из-за своей бедности. Все шутки я воспринимала как оскорбление", – призналась Вера в интервью журналу SNC.

Дмитрий Монатик в детстве и сейчас.

Дмитрий Монатик родился в 1986 году в Луцке. Монатик рос обычным парнем, увлекаясь тем же, чем и сотни его сверстников – танцами. Моментом старта его карьеры можно считать мини-шоу фанатов брейк-данса в Луцке.

Как выглядел Сергей Притула в детстве и сейчас.

Сергей Притула родился в 1981 году в городе Збараж. "Мне было лет 12, брату – 15, в период зимних праздников вместе колядовали. Мы заработали с ним столько денег, что купили маме шубу", – вспоминает в интервью о детстве Сергей Притула на Новом канале.

Как выглядела Светлана Лобода в детстве и сейчас.

Светлана Лобода родилась в 1982 году в городе Киеве. "В детстве мы с родителями практически каждую неделю проводили выходные на Десне. У нас была своя лодка, папа очень любил рыбачить, и мы с мамой составляли ему компанию", – вспоминает Лобода в интервью Комсомольской правде.

Фото Джамалы в детстве и сейчас.

Джамала родилась в семье крымских татар в 1983 году. Детство прошло в селе Малореченское под Алуштой. Свою первую профессиональную запись Джамала сделала в девять лет, исполнив в студии детские и крымско-татарские народные песни.

Как выглядит Дарья Астафьева в детстве и сейчас.

Даша Астафьева родилась в 1985 году в Днепропетровской области. "В детстве я была не очень красивой и вообще считала, что останусь такой навсегда. Помню, как пришла поступать в училище культуры абсолютно уверенная, что я страшная", – вспоминает Даша в программе "Ранок з Україною".

Анна Седокова в детстве и сейчас.

Анна Седокова родилась в 1982 году в Киеве. "Я росла на Радужном массиве на Троещине. Это рынок "Автобазар", где живут такие суровые, реальные пацаны. Это были жесткие условия для жизни", – поделилась Седокова в интервью каналу 1+1.

Как выглядит Тина Кароль в детстве и сейчас.

Тина Кароль родилась в 1985 году в семье инженеров. Детские годы провела в Ивано-Франковске. Тина с детства любила петь, училась в музыкальной школе, а затем на факультете пения по специальности эстрадного вокала.

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