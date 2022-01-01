Как выглядели участники Måneskin в детстве. Архивные фото

Участники популярной итальянской рок-группы Måneskin порадовали поклонников архивными кадрами, на которых каждый из них еще ребенок. Знаменитости показали свои портреты в канун Нового года.

Соответствующие фото опубликовали на официальной странице коллектива в Instagram. "Эти четыре ребенка дожили до конца 2021 года. Желаю вам всем счастливого Нового года", – говорится в подписи к посту (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах показаны все участники популярной рок-группы – вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио.

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На первом фото позирует Томас Раджи в красно кардигане. У него ярко выражены веснушки и насыщенный рыжий цвет волос.

На втором и третьем снимках покрасовались Итан Торкио, у которого была более короткая стрижка, чем сейчас и Виктория Де Анжелис, представшая с красивыми голубыми глазами и золотистыми волосами перед камерой.

На последнем кадре появился Дамиано Давид. Будучи в совсем маленьком возрасте, он держал в губах сигарету.

Поклонники уже успели оценить кадры и засыпали коллектив комплиментами. Некоторые отметили, что солист Måneskin с детства любит сигареты.

"Иконы", "Лучшие дети, любим вас", "Дамиано никогда не менялся, так же красив", "Боже мой, Итан!", "Дамиано плохой мальчик", "Прекрасные", "Это очень смешно", "С Новым годом!", "Дамиано с детства любит сигареты", "С Новым годом лучшие", "Детки", "Классные", – пишут люди.

Коротко о группе:

Måneskin – итальянская рок-группа, участниками которой являются Дамиано Давид, Виктория Де Анжелис, Томас Раджи и Итан Торкио. Представляли Италию на Евровидение 2021 и стали победителями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что солист Måneskin Дамиано Давид позировал на камеру без белья. Из одежды на звезде только красная шапочка Санта Клауса.