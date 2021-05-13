Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото
Выпускной бал является очень важным событием в жизни молодежи. Голливудские звезды также когда-то долго выбирали праздничные костюмы и переживали за свой выход на сцену.
OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели знаменитости на выпускном вечере. С годами внешность многих селебрити кардинально изменилась, а некоторые будто вчера окончили школу.
Дженнифер Энистон на выпускной надела черное платье с обнаженными плечами. Классический образ дополнили серьги-капельки и нежный кулон, а объемная прическа подчеркнула озорной характер Энистон.
Анджелина Джоли для выпускного альбома сфотографировалась в белоснежном атласном платье и колье с камнями. Нежный образ напомнил свадебный наряд.
На выпускном вечере в 17 лет Бейонсе выглядела непревзойденно, как и во время каждого своего выхода на красную дорожку. Будущая певица появилась на бал в обтягивающем ярком платье с вырезами на талии и высоким разрезом на ноге.
Бритни Спирс появилась на выпускном в алом платье с декольте. Певица накрасила губы красной помадой и сделала элегантную прическу.
Брэд Питт пришел на бал в светло-сером костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Актер получил награду за лучший костюм на выпускном вечере.
Неповторимая улыбка Джессики Альбы с годами неизменна. Юная девушка выглядела на выпускном, как королева.
Натали Портман появилась на выпускном в изысканном голубом платье с открытыми плечами и накидкой. Ее нежный образ напоминал наряд принцессы.
Леди Гагу на фото не узнать – хрупкая девушка в голубом платье на бретелях, совсем не похожа на эпатажную певицу. Еще в школьные годы звезда отличалась пышным бюстом, который она подчеркнула глубоким декольте.
Ранее OBOZREVATEL показывал:
где живут Леди Гага, Ким Кардашьян и Кэти Перри: роскошные дома звезд.
Брэда Питта, который удивил фанатов кардинальной сменой имиджа на "Оскаре-2021". Фото
голливудских звезд без фотошопа: как выглядят знаменитости с минимальной ретушью.
как выглядят без макияжа Джей Ло, Энистон и другие селебрити 40+. Фото с мейкапом и без