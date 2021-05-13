Как выглядели звезды Голливуда на выпускном. Фото

Выпускной бал является очень важным событием в жизни молодежи. Голливудские звезды также когда-то долго выбирали праздничные костюмы и переживали за свой выход на сцену.

OBOZREVATEL вспомнил, как выглядели знаменитости на выпускном вечере. С годами внешность многих селебрити кардинально изменилась, а некоторые будто вчера окончили школу.

Дженнифер Энистон на выпускной надела черное платье с обнаженными плечами. Классический образ дополнили серьги-капельки и нежный кулон, а объемная прическа подчеркнула озорной характер Энистон.

Анджелина Джоли для выпускного альбома сфотографировалась в белоснежном атласном платье и колье с камнями. Нежный образ напомнил свадебный наряд.

На выпускном вечере в 17 лет Бейонсе выглядела непревзойденно, как и во время каждого своего выхода на красную дорожку. Будущая певица появилась на бал в обтягивающем ярком платье с вырезами на талии и высоким разрезом на ноге.

Бритни Спирс появилась на выпускном в алом платье с декольте. Певица накрасила губы красной помадой и сделала элегантную прическу.

Брэд Питт пришел на бал в светло-сером костюме, белой рубашке и полосатом галстуке. Актер получил награду за лучший костюм на выпускном вечере.

Неповторимая улыбка Джессики Альбы с годами неизменна. Юная девушка выглядела на выпускном, как королева.

Натали Портман появилась на выпускном в изысканном голубом платье с открытыми плечами и накидкой. Ее нежный образ напоминал наряд принцессы.

Леди Гагу на фото не узнать – хрупкая девушка в голубом платье на бретелях, совсем не похожа на эпатажную певицу. Еще в школьные годы звезда отличалась пышным бюстом, который она подчеркнула глубоким декольте.

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