Как выглядела одна из самых красивых женщин ХІХ века и первая фотомодель в мире. Фото

Родившаяся в 1837 году Вирджиния Ольдоини, более известна как графиня де Кастильоне, получила славу среди современников благодаря своей красоте и эксцентричному поведению. Она также считается первой в мире фотомоделью, причем весьма оригинальной для своего времени.

Среди поклонников Вирджинии был император Виктор Эммануил II, король Сардинского королевства, и даже Наполеон III, первый президент Французской Республики. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с интересными фактами о жизни графини, а также с ее фотографиями (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Полное имя легендарной женщины – Вирджиния Елизавета Луиза Шарлотта Антуанетта Тереза Мария Ольдоини. Она получила графский титул, когда в 16 лет вышла замуж за графа де Кастильоне. Вскоре после свадьбы родила сына.

После этого пара поселилась в Париже, где была представлена ко двору. В итоге графиня де Кастильоне стала желанной гостьей в лучших салонах Европы.

Она известна как большая любительница шикарной и даже вызывающей одежды, драгоценностей и новомодных причесок. Так, графиня была почетной гостьей дома Бушерон, где для нее делали эксклюзивные украшения.

Известно, что Вирджиния умело ездила верхом даже на самых необузданных лошадях и хорошо стреляла. Она любила покурить и делала это прилюдно, спокойно могла прийти на бал в чересчур откровенном для ХІХ века наряде.

У графини де Кастильоне был свой собственный фотограф – Пьер-Луи Пьерсон. С ним она работала с 1856 года и воплощала самые необычные идеи. К примеру, позировала лежа, стоя к камере спиной или прикрыв половину лица.

Также женщина использовала сложные наряды и продуманные образы: монахинь, пиковых дам, королев, крестьянок, восточных девушек и т.д.

Согласно некоторым версиям историков, у графини были высокопоставленные любовники, среди которых император Виктор Эммануил II.

Что касается Наполеона III, то Вирджиния якобы специально соблазнила его, чтобы тот не препятствовал объединению Италии.

В зрелые годы графиня вернулась в Италию, где жила в своей семейной вилле в городе Ла-Специя. Ее сын трагически умер от оспы.

Говорят, что она сильно постарела и была недовольна ново й внешностью. Графиня якобы даже убрала из дома все зеркала, а вместо этого расставила в особняке свои фотографии из молодости.

Вирджиния умерла от апоплексического удара 28 ноября 1899 года, когда ей было 62.

Интересно, что осталось несколько фото самих только ног Вирджинии Ольдоини. Такие снимки фотограф делал по просьбе самой модели.

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