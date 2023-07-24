Как у Гарри Поттера, на всю спину и другие шрамы, которые есть у членов королевской семьи. Фото

Шрамы на лицах и телах королевских особей наглядно демонстрируют, что они – не только символы власти, но и люди со своими тяжелыми судьбами. Уязвимы и одновременно сильны перед испытаниями.

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Какую историю запечатлели рубцы членов монаршей семьи? Они связаны с болезнями или с несчастными случаями? Обо всем этом – в материале OBOZREVATEL.

Принц Уильям

Старший сын короля Соединенного Королевства Чарльза III принц Уильям на одном из свиданий со своей будущей женой Кейт Миддлтон пошутил о своем шраме: сказал, что тот практически такой же, как у Гарри Поттера, и иногда даже светится. Известно, что этот рубец появился в результате несчастного случая. Когда принц Уильям был маленьким, его во время игры в гольф друг случайно ударил клюшкой.

Принцесса Евгения

В 2002 году, когда принцессе Евгении было всего 12 лет, она перенесла операцию на спине с целью исправления сколиоза. После этой сложной процедуры у нее появился шрам в виде длинной вертикальной линии. Принцесса Йоркская отнюдь не комплексует из-за этого. Она не прячет рубцы за нарядами, а наоборот – надевает платья с открытой спиной.

Кейт Миддлтон

Принцесса Кейт Миддлтон имеет шрам почти на том же месте, что и ее муж принц Уильям, только немного выше. У нее он появился в юном возрасте: после удаления большого родимого пятна. И если в детстве Кейт стеснялась своего рубца, то сейчас, став герцогиней Кембриджской, и не вспоминает о нем.

Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл имеет крошечный шрам на ноге (возле большого пальца), который смогли заметить самые внимательные папарацци. Он появился от того, что жена принца Гарри часто носит туфли на каблуке. А точнее, от шишек на ногах.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как шрамы знаменитостей стали их "фишками".

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