'Как смотреть дочери в глаза?': Андрей Джеджула отверг обвинения в избиении жены

Известный украинский актер театра и кино Андрей Джеджула откровенно ответил на обвинения своей супруги Юлии Леус, в том, что он якобы ее избивал. Шоумен все отрицает и не собирается ничего доказывать.

Соответствующее заявление Джеджула сделал в комментарии "Зірковому шляху" на телеканале "Украина". "Как я, 192 сантиметра ростом, кулаками ее в лицо бил? Посмотрите на меня, ответьте себе на вопрос, что бы было с человеком, тем более с женщиной беременной, как она говорит", – сказал актер.

По его словам, во время ссор они могла наговорить друг другу гадостей, но он не хочет "нырять в эту грязь" и доказывать что-либо.

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"Мне это надоело. Каждый из нас и даже телезрители останутся при своем мнении. Вырастет Адель – как мне ей смотреть лишний раз в глаза?", – прокомментировал Джеджула.

Знаменитость добавил, что они официально являются еще мужем и женой, но "это только формальности". Также он рассказал, что несколько лет назад у экс-возлюбленных уже были проблемы в отношениях.

"В 2019 году Юля ушла от меня. Летом подала на развод. Причина была – порыв ревности, как-то не так со мной сфотографировались", – вспомнил Андрей.

Тогда пара больше месяца не жила вместе, но через 49 дней Юлия вернулась к Джеджуле.

"Я посмотрел – она словно немного изменилась, мы успокоились. И вот у меня один вопрос – ну, если я столь плох был, зачем было вторично нырять со мной в это болото. У меня объяснение простое – я любил человека", – подчеркнул актер.

Кроме того, Джеджула признался, что все время носил кольцо, но во время первой ссоры Юлия Леус сняла украшение и он вместе с ней.

"Я снял, и не ношу до сих пор. Я не чувствую себя женатым. Это только формальность", – подытожил актер.

Коротко о знаменитости:

Андрей Джеджула – 46-летний украинский актер и шоумен родом из Киева. Также является теле- и радиоведущим. Строил отношения с украинской певицей Сантой Димопулус, но вскоре расстались. В 2017 году женился на Юлии Леус, но в 2019 году расстались. В том же году сошлись, однако в 2021 году пара подала на развод.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Андрей Джеджула обвинил бывшую жену в пристрастии к алкоголю. По его словам, 90% всех ссор происходили, когда Юля Леус выпивала.