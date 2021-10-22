"Демон внутри": Джеджула обвинил бывшую жену в пристрастии к алкоголю. Видео

Катерина Малай
Катерина Малай
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'Демон внутри': Джеджула обвинил бывшую жену в пристрастии к алкоголю. Видео

Украинский актер кино и театра Андрей Джеджула обвинил бывшую жену в алкоголизме во время освещения своей точки зрения о разводе. Артист рассказал, что 90% всех ссор происходили, когда Юля Леус выпивала.

Подробностями семейной жизни пара поделилась в эфире шоу Не бреши мені на телеканале Live. В интервью мужчина рассказал, что экс-возлюбленная манипулировала им во время отношений, а теперь хочет обманом разрушить карьеру актера (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам Джеджулы, проблемы Юлии с алкоголем начали проявляться еще в начале отношений, но он не обратил на это внимание. Сейчас главный герой фильма "Голая правда" считает, что нужно было пресечь эту привычку.

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Юлия Леус и Андрей Джеджула на шоу

"Я этому сначала не придавал значения. Ну перебрала девушка. Юля знает как перебрать. Когда она пьет, включается демон внутри. Это другой человек. Вроде одного вынули, а другого вставили", – вспомнил Андрей.

Артист также признался, что в семье происходили скандалы, где они могли толкаться, но он никогда не поднимал руку на жену. В то время как его бывшая, по словам героя программы, могла бросить в него что-то из окна или раскурочить вещи в квартире.

Коротко о звезде:

  • Андрей Джеджула – украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен;

  • Родился в Киеве 29 августа 1975 года. С 1992 по 1997 год учился в Киевском институте международных отношений КНУ им. Шевченко;

  • В октябре 2017 женился на Юлие Леус, а через два года пара заявила о разводе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Джеджула отреагировал на скандальное заявление жены о том, что он подсыпал ей наркотики. Также Юля обвинила бывшего в насилии и унижениях.

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