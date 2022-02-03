Как сложились судьбы детей и жены Игоря Пелыха, который трагически погиб в ДТП

Украинскому телеведущему, журналисту и продюсеру Игорю Пелыху 3 февраля могло бы исполниться 48 лет. Но дожил он только до 35. Почти 13 лет назад, 8 мая 2009 года, шоумен трагически погиб в аварии в Киеве.

Тогда мужа потеряла Александра Лозинская, а отца – трое детей: сын Иван, дочери Соломия и Устина. О том, как почтили память погибшего и как сложились судьбы членов семьи украинской знаменитости, читайте в материале OBOZREVATEL.

Игорь Пелых родился в Тернополе в 1974 году, а в конце 90-х переехал в Киев. При жизни получил популярность благодаря программам "Галопом по Европам" (ICTV), "На свою голову" (ICTV) и "Лабиринт" (ОТБ).

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В 2006 году в интервью для Радио Свобода Игорь поделился своими воспоминаниями с 16-17-летнего возраста. Он, будучи подростком, мечтал о таком будущем: его ребенок в 25-30 лет имеет свое предприятие, занимающееся высокими технологиями, а люди из-за границы тратят огромные груды денег, чтобы приобрести туристическую визу и нелегально работать в Украине, конкретнее – в компании сына. Таковы были мысли журналиста, когда он услышал о провозглашении независимости в Украине. Он уже тогда горел идеей о том, что его страна обязательно станет успешным примером для подражания. А дожить до 30-летнего возраста сына журналисту так и не удалось.

4 сентября 2009 года Игорь был посмертно награжден премией "Телетриумф" (от Национального Совета Украины) за весомый вклад в развитие украинского телевидения.

В 2009 году в Тернополе была установлена "Живая мемориальная доска" в виде телевизора на фасаде дома, что находится на бульваре Тараса Шевченко, 23.

В 2015 году группа ТНМК записала песню "Фидель", где исполнитель и автор текста, Александр Сидоренко ("Фоззи"), вспомнил Игоря Пелыха : "Пелих поки живий – я дитина, я іще малий".

24 марта 2017 года депутаты горсовета Тернополя одной из улиц присвоили имя выдающегося журналиста.

Сыну Игоря, Ивану Пелыху, когда не стало отца, было 7 лет. За почти 13 лет он заметно повзрослел и чем старше становится – тем больше похож на папу. Он учился на режиссера в университете искусств имени Карпенко-Карого. На своей Instagram-странице он часто публикует снимки из закулисья съемок, где работает с видеотехникой. 20-летний Иван активно занимается спортом и другими активностями – лыжами, катанием на роликах, походами в горы, скаутингом и т.д.

Соломия Пелых, дочь журналиста, унаследовала от папы любовь к музыке. Стоит отметить, что Игорь в 90-х, еще до увлечения журналистикой, играл на бас-гитаре в группе "Nameless", а еще был организатором тернопольского фестиваля "Нівроку". Соломии сейчас 18 лет. Она довольно творческая личность – часто проводит квартирники, где играет на гитаре песни, а также путешествует и занимается скаутингом. Кроме того, Соломия некоторое время увлекалась изготовлением самодельных открыток.

Самой младшей дочери Ивана, Устине, сейчас 15 лет. Она ходит в школу. На своей Facebook-странице крайне редко публикует фотографии. Судя по информации в сети, училась в частной школе "Афины".

Жена выдающегося журналиста, Александра Лозинская, ранее руководила продакшн-студией "Рога и копыта": там команда снимала сериалы и телепрограммы для канала ICTV. Со временем заняла должность продюсера проектов на телеканале ТЕТ. Сейчас 42-летняя Александра начала заниматься танцами.

Ранее OBOZREVATEL писал о подробностях автокатастрофы, в которой погиб журналист Игорь Пелых.