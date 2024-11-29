Как сейчас живет 'Пташка' из 'Азовстали', которую освободили из российского плена, и что она завещала на случай своей смерти

Участница российско-украинской войны, которая получила позывной "Пташка", парамедик Екатерина Полищук, стала одним из символов бесстрашия и верности своему государству в условиях кровавой войны, что начала страна-агрессор. Находясь в подземельях последнего рубежа обороны Мариуполя – завода "Азовсталь" с другими бойцами ВСУ, она смело исполняла патриотические песни, ставшие поддержкой для защитников.

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4 месяца и 1 день девушка провела в русском плену, после освобождения от которого отмечала, что стала "мертвой внутри". OBOZ.UA расскажет, как сейчас живет Екатерина Полищук и что она завещала на случай своей смерти.

Чем занимается "Пташка" из "Азовстали"

В личном Instagram "Пташка" неоднократно признавалась, что несмотря на все ужасные события, которые ей пришлось пережить, не может оставаться в стороне от жестокой войны.

"Так уж получилось, что эта девочка рождена для войны. Она не умеет жить без свободы. Она не умеет выражать свои эмоции правильно. Она не может жить без одобрения. Она нуждается в перезагрузках и поддержке. Она не умеет принимать правильные решения. Она только учится выбирать себя. Но она точно знает, где ее место и когда ее время. И мое время сейчас", – написала пармедик.

В настоящее время защитница часто проводит благотворительное сборы и, судя по ее соцсетям, активно сотрудничает с военными, выполняющими боевые задания на Покровском направлении. Екатерина Полищук призналась: думала, что самое страшное пережила на "Азовстали", однако все оказалось совсем не так. Находясь в Донецкой области, украинка отметила: "Это самый плохой и тяжелый этап этой войны. За все 10 лет. За мои 3,5 года".

У Катерины Полищук есть проблемы со сном

Как ни странно, ужасающие события полномасштабной войны и условия русского плена не проходят без последствий. Екатерина Полищук поделилась, что сейчас у нее возникли серьезные проблемы со сном, из-за которых она вынуждена принимать сильные снотворные препараты.

"Попробовала сегодня без них – вот результат. Пятое утро, а я смотрю надцатое видео типа "Касается каждого" и сделала маникюр. Поэтому, если будут возникать вопросы по поводу маникюра, – могу порекомендовать 3,5 года фронта, плен и окружение. Тогда вы еще и вышивать начнете, слаживать оригами и смотреть видео, которые отключают мозг от мыслей хоть на немножко. А еще под снотворными сны с кусками людей особенно детализированы. Такое себе. Сны всегда дикие, но без таблеток бывают очень тревожные. А тут я просыпаюсь хоть и тяжело, но спокойная", – рассказала защитница "Азовстали".

"Пташка" также призналась, что для улучшения своего ментального здоровья работает с психиатром, который и выписывает ей необходимые лекарства.

Что защитница завещала на случай своей смерти

Поскольку Екатерина Полищук не смогла жить спокойной, "мирной" жизнью, а отважилась продолжить борьбу за Украину, она решила написать своеобразное завещание. Парамедик обратилась к гражданам Родины, где призвала лелеять все украинское и искренне ненавидеть российское.

"И вот не додумайтесь плакать на моем похороне. Каждый раз, когда захочется плакать – донатьте на дроны, если уж закончится война – помогайте детским домам и семьям павших. Беспокойтесь о вдовах. Принесите ведро воды, прибейте полочку, нарубите матери дров. Они отдали самое дорогое за ваше спокойствие. Наденьте желтую, оранжевую или красную одежду на прощание со мной. Представьте, как это будет красиво. Не несите мне цветы, хотя я их и люблю. Подарите их своим матерям. Подарите им любовь, потому что мне уже будет на цветы все равно", – написала девушка.

Защитница с позывным "Пташка" завещала, чтобы после смерти ее "не закапывали в землю". Екатерина Полищук хотела бы, чтобы ее прах развеяли на горе в селе Тухля Львовской области, чтобы она могла "летать". К тому же парамедик призвала не обвинять никого, кроме россиян и не сеять раздоры внутри Украины.

"Пойте громко. Пойте на украинском. Разговаривайте на украинском. Живите на украинском. На прощании пойте глуповатые песни и помните, как любила петь я. Пойте о бабе, что накурила журавля, о прекрасном городе Тернополь, о чем угодно. И о Мариуполе спойте. Там я осталась. Там я правда жила. Лелейте ненависть ко всему русскому. Это перманентно, не зависимо от момента моей смерти", – отметила украинка.

Напомним, 19 мая 2022 года "Пташка" вместе с другими защитниками "Азовстали" попала в российский плен. В течение длительного времени девушка не выходила на связь, однако когда пропагандисты распространили видео с допросом Полищук стало понятно, что девушка осталась жива. Она принципиально продолжала общаться с оккупантами соловьиной и отмечала: если бы могла поехать в Мариуполь еще раз, точно бы это сделала.

После освобождения из плена "Пташка" ни на миг не отказывалась от своей проукраинской позиции. В начале 2023 года защитница тронула украинцев, прочитав собственное стихотворение в центре Киева на фоне разбитой вражеской техники. Поэзию парамедик создала, находясь в плену.

Позже "Пташка" разозлила жителей страны-террориста, ведь гордо спела песню "Ой у лузі червона калина", сидя на вражеском танке в Берлине. Дуло боевой машины было символически направлено на посольство России.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Пташка" из "Азовстали" вспомнила разговор с раненым ребенком, маму которого разорвало снарядом.

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