Как сейчас выглядит звезда 'Мисс Конгениальность' и других фильмов нулевых Сандра Буллок. Фото

Популярная американская актриса Сандра Буллок впервые за долгое время появилась на публике. Знаменитость посетила премьеру новой драмы от Netflix "Непрощенная" в Лос-Анджелесе.

Звезда многих фильмов нулевых удивила своим шикарным аутфитом на красной ковровой дорожке. О том, как выглядела 57-летняя Буллок, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Для выхода в свет актриса предпочла комбинезон в пайетках золотистого цвета из коллекции Stella McCartney. Она добавила к нему классический черный пиджак, который не стала застегивать. В руках у знаменитости был клатч в тон к комбинезону, а обула Сандра бежевые туфли с острым носком и на тонком каблуке.

Образ она завершила ярким макияжем с акцентом на глаза, а свои волосы уложила в легкие локоны.

Премьера посвящена фильму "Непрощенная", в котором Сандра снялась в главной роли. Кинолента повествует о женщине, вышедшей из тюрьмы и столкнувшейся с общественным порицанием.

В кинотеатрах картину покажут уже 10 декабря.

К слову, не так давно Сандра Буллок дала интервью для издания TODAY’s, в котором рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая темнокожих детей. Напомним, что актриса растит 11-летнего сына Луи и 9-летнюю дочь Лайлу, которых забрала из детского дома.

Она заявила, что такая роль вызывает у нее беспокойства. Сандра призналась, что задумывалась над тем, повлияет ли отношение детей к ней из-за цвета кожи.

"Я думала об этом, когда они были очень маленькими – разве они будут любить меня меньше, потому что я не представляю их культуру? Как белой женщине, мне приходилось думать об этом до того дня, когда я окончательно полюбила их", – сказала Буллок.

Она подчеркнула, что дети для нее не просто главный приоритет в жизни, он единственный.

"Это мои дети. Мне нужно быть рядом с каждым моментом, который у них есть. Мне трудно оставить их. Я теперь не так много уезжаю, и я больше не так много работаю. Так что мои приоритеты – мои дети и семья", – подытожила актриса.

Коротко о знаменитости:

Сандра Буллок – 57-леетняя американская актриса театра, кино и телевидения, родом из Виргинии, США. Обладает премией "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Невидимая сторона". Несколько раз делала пожертвования в размере 1 млн долларов в благотворительный фонд. Была замужем за телеведущим Джесси Джеймсом. Актриса воспитывает двоих приемных детей.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в июле Сандра Буллок отметила 57-летие. OBOZREVATEL сделал подборку фотографий, какой актриса была до того, как ее стали узнавать на улицах.