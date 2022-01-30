Как сейчас выглядит девочка из США, которая в 6 лет стала миллионером и открыла свой бизнес

Ульяна Виноградова
Люди
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Как сейчас выглядит девочка из США, которая в 6 лет стала миллионером и открыла свой бизнес

Уже юная американка Изабелла Баррет была уникально богатой еще в шесть лет. В раннем возрасте она владела собственным автомобилем с водителем и ужинала лобстерами. Ее состояние было равно миллиону долларов.

Как пишет The Sun, девочка запустила собственную линию одежды и украшений. Этому предшествовало ее появление на американском популярном шоу TLC "Малыши и диадемы".

Изабелла Баррет снималась в документальном фильме от Amazon.

Кроме собственного бизнеса, Баррет также стала успешной моделью. В девять лет она принимала участие в Неделе моды в Нью-Йорке.

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Изабелле Баррет сейчас 15 лет.

На сегодняшний день американке 15 лет. На ее счету 55 корон и 85 титулов.

Изабелла Баррет создает оджеду для детей и взрослых.

"Я попробовала участвовать в конкурсе, и мне понравилось В итоге меня подобрала съемочная группа немецкого телешоу, и все началось с этого", – сказала девочка Twenty2.

Изабелла Баррет обладательница 55 корон.

При этом она утверждает, что имеет скромные амбиции, так как в детстве мечтала стать учителем.

Баррет не стала педагогом, но владеет собственными линийками косметики по уходу за кожей и модной одежды. Подросток успела выпустить 60 пар обуви и 14 спортивных костюмов Juicy Couture. А еще она снялась в документальном фильме кинокомпании Amazon "Следующая большая вещь".

Изабелла Баррет считает богатство весельем.

"Когда я была моложе и участвовала в конкурсах, мне было трудно найти что-то, что можно надеть подросткам и взрослым, потому что все было либо слишком нарядным, либо слишком неудобным. Поэтому я создала линию для детей и взрослых, которые находятся в центре внимания бизнеса. Они могут носить что-то повседневное, но также и очень нарядное, очень официальное, удобное и прекрасно выглядеть", – рассказала американка.

Изабелла Баррет создала собственную линейку косметики.

Баррет считает, что быть богатой весело, так как можно много путешествовать и встречать новых друзей.

Изабелла Баррет участвовала в Неделе моды.

На сегодняшний день ее состояние оценивается почти в два миллиона долларов, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Грядущей весной запланирован очередной показ юного дизайнера на Неделе моды.

Изабелла Баррет планирует стать еще богаче.

Между тем, мать девочки Сюзанну неоднократно критиковали за разрешение дочери краситься в столь юном возрасте. На хейт женщина ответила тем, что, как и все родители, хочет, чтобы ее дочь была счастлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке живет самый богатый ребенок. Мальчик по имени Мухаммед Аваль Мустафа владеет роскошным особняком и собственным парком суперкаров всего в девять лет.

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