Как сейчас выглядит девочка из США, которая в 6 лет стала миллионером и открыла свой бизнес

Уже юная американка Изабелла Баррет была уникально богатой еще в шесть лет. В раннем возрасте она владела собственным автомобилем с водителем и ужинала лобстерами. Ее состояние было равно миллиону долларов.

Как пишет The Sun, девочка запустила собственную линию одежды и украшений. Этому предшествовало ее появление на американском популярном шоу TLC "Малыши и диадемы".

Кроме собственного бизнеса, Баррет также стала успешной моделью. В девять лет она принимала участие в Неделе моды в Нью-Йорке.

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На сегодняшний день американке 15 лет. На ее счету 55 корон и 85 титулов.

"Я попробовала участвовать в конкурсе, и мне понравилось В итоге меня подобрала съемочная группа немецкого телешоу, и все началось с этого", – сказала девочка Twenty2.

При этом она утверждает, что имеет скромные амбиции, так как в детстве мечтала стать учителем.

Баррет не стала педагогом, но владеет собственными линийками косметики по уходу за кожей и модной одежды. Подросток успела выпустить 60 пар обуви и 14 спортивных костюмов Juicy Couture. А еще она снялась в документальном фильме кинокомпании Amazon "Следующая большая вещь".

"Когда я была моложе и участвовала в конкурсах, мне было трудно найти что-то, что можно надеть подросткам и взрослым, потому что все было либо слишком нарядным, либо слишком неудобным. Поэтому я создала линию для детей и взрослых, которые находятся в центре внимания бизнеса. Они могут носить что-то повседневное, но также и очень нарядное, очень официальное, удобное и прекрасно выглядеть", – рассказала американка.

Баррет считает, что быть богатой весело, так как можно много путешествовать и встречать новых друзей.

На сегодняшний день ее состояние оценивается почти в два миллиона долларов, и она не собирается останавливаться на достигнутом. Грядущей весной запланирован очередной показ юного дизайнера на Неделе моды.

Между тем, мать девочки Сюзанну неоднократно критиковали за разрешение дочери краситься в столь юном возрасте. На хейт женщина ответила тем, что, как и все родители, хочет, чтобы ее дочь была счастлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Африке живет самый богатый ребенок. Мальчик по имени Мухаммед Аваль Мустафа владеет роскошным особняком и собственным парком суперкаров всего в девять лет.