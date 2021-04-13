Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа: исторические кадры с церемонии

Брак Елизаветы II и принца Филиппа является самым длительным в истории Британского королевства. Пара была вместе 73 года, они воспитали 4 детей, 8 внуков и 10 правнуков.

OBOZREVATEL собрал главные моменты королевской свадьбы принцессы Елизаветы и герцога Эдинбургского. Церемония стала самым ярким событием в Британии после Второй мировой войны.

Королева Елизавета и принц Филипп обвенчались 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

Принц Филипп и королева Елизавета II поженились в 1947 году.

Невесте Елизавете был 21 год, а ее будущему мужу Филиппу – 26.

Елизавета влюбилась в Филиппа с первого взгляда

С тканями в послевоенной Британии была большая проблема – их выдавали по карточкам. Правительство выделило Елизавете 200 дополнительных купонов на платье.

Платье Елизаветы II сохраняется на выставке в Букингемском дворце.

Круг приглашенных ограничили до минимума, поэтому на церемонии было 2000 гостей. Молодожены получили 2500 подарков на свадьбу со всего мира.

К Букингемскому дворцу приходили поздравлять молодоженов сотни тысяч поклонников

Принц Филипп сам придумал дизайн кольца невесты и сделал его из диадемы матери Алисы Баттенбергской, которая была правнучкой королевы Виктории.

Наследница британского престола и герцог Эдинбургский приветствуют поклонников

Во дворец на карете Елизавета ехала вместе с отцом Георгом VI. Принцесса получила титул королевы лишь через 5 лет после свадьбы.

Елизавета направляется на церемонию венчания в карете с отцом.

Впервые влюбленные увидели друг друга в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины. Тогда Елизавете было 8 лет, а Филиппу – 13. Через несколько лет на одном из семейных обедов представительница монаршей семьи поняла, что блондин-моряк покорил ее сердце.

Принц Филипп отрекся от своих титулов ради женитьбы на Елизавете II

На традиционной фотографии с друзьями и родственниками у подружек невесты в руках букеты, а Елизавета стоит без цветов. Куда исчез букет, до сих пор никто не знает.

Принцесса на свадебном фото без цветов.

Будущая королева Елизавета настояла на том, чтобы произнести традиционную речь, обещая "повиноваться" мужу. Принц Филипп был первым аристократом, который публично принес клятву верности жене: "Я, Филипп, герцог Эдинбургский, являюсь вашим верным вассалом и душой, и телом, и действиями, и помыслами. Истинно и верно клянусь, что готов жить и умереть во имя вас. Да поможет мне Бог".

Чтобы создать наряд невесты, понадобилось более 10 тысяч жемчужин

Свадьба Елизаветы и Филиппа стала первым королевским событием, которое транслировали по телевидению и радио.

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