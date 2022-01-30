Как обручальное кольцо принцессы Беатрис нарушило королевские традиции. Фото

Обручальные кольца всех членов королевской семьи Великобритании сделаны из золота и бриллиантов. Исключением является только украшение принцессы Беатрис, которое некоторым образом нарушает традиции монаршей семьи.

Как пишет Express, обручальное кольцо Беатрисы Елизаветы Марии Йоркской выполнено из платины, в то время, как в последние десятилетия королевские невесты выбирали валлийское золотое украшение, когда связывали себя узами брака.

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Такое решение по поводу украшения было принято в связи с тоном ее помолвочного кольца. Супруг представительницы монаршей семьи Эдоардо Мапелли-Моцци разработал украшения для своей возлюбленной вместе с британским ювелиром Шоном Лином.

"Мы разработали кольцо из платины, потому что хотели, чтобы оно эстетически соответствовало обручальному кольцу и переплеталось с ним. Кольца созданы друг для друга, и в этом есть романтика", – сказал Лин изданию People в 2020 году.

Коротко о королевской особе:

Принцесса Беатрис – старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской. 17 июля 2020 года вышла замуж за Эдоардо Мапелли-Моцци. Церемония бракосочетания состоялась в часовне Всех Святых в Виндзоре. 18 сентября 2021 года у Беатрисы родилась дочь, которую назвали Сиенна Элизабет Мапелли-Моцци.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принцесса Беатрис вместе с мужем и маленькой дочкой впервые вышла в свет.