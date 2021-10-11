Принцесса Беатрис впервые вышла в свет после родов: как выглядит внучка Елизаветы II. Фото

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Беатрис впервые появилась на публике после своих первых родов. Молодая мама вышла на прогулку с мужем Эдоардо Моцци и новорожденной дочкой Сиеной Елизаветой.

Семейную идиллию королевской семьи смогли сфотографировать местные папарацци, сообщает Daily Mail. Несмотря на то, что Беатрис родила всего три недели назад, она уже хорошо себя чувствует и охотно гуляет по осеннему Лондону (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Для прогулки в парке принцесса выбрала стеганое пальто от бренда ZARA за 3000 гривен и спортивный костюм. Королевская особа решила не наносить макияж и не делать прическу, собрав волосы в небрежную гульку.

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Пара вышла в свет в сопровождении сразу двух нянечек, поэтому можно сделать выводы, что забота о малыше не забирает в Беатрис очень много времени. Зять королевы Елизаветы II также не слишком заморочився с образом, надев свитер и джинсы.

Новоиспеченные родители весело разговаривали между собой и параллельно строили гримасы маленькой Сиене.

Напомним, что Беатрис Елизавета Мария Йоркская – принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал о подробностях рождения правнучки правящей королевы Великобритании. Девочка родилась с весом 2700 граммов.