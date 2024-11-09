'Как молодожены': Валерий Залужный показал новое фото с женой

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поделился с подписчиками новым фото со своей женой Еленой. Супруги с улыбками на лицах позировали на камеру в небольшом лифте.

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Соответствующий кадр появился на Facebook-странице 51-летнего генерала в отставке. Через несколько часов после публикации фотография набрала более 8 тысяч лайков, а в комментариях пользователи сети забросали комплиментами пару.

Супруги Залужных сфотографировались в зеркале лифта в повседневных образах. Посол Украины в Великобритании предстал перед камерой в черных джинсах, гармонично скомбинированных с легкой курткой. Со своей стороны, Елена Залужная соединила контрастный темный низ со светлым верхом.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины не добавил никакой подписи под фото. Однако пользователи сети оставили много хороших слов в комментариях.

"Как молодожены!"

"Красивая пара, восхищаемся".

"Искренние, настоящие, лучшие. В наше время тотальной лжи и подмены понятий очень трудно встретить настоящих людей, но вы действительно настоящие украинцы, непревзойденные".

"Хороши оба! Счастье вам".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Залужный в пророческой футболке показал мечту каждого украинца.

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