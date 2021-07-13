Как менялся Петр Порошенко: фото политика на протяжении карьеры

Петр Порошенко – пятый президент Украины. Он известен не только своими политическими взглядами, но и интересной насыщенной жизнью.

OBOZREVATEL собрал фото того, как Порошенко менялся на протяжении карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни пятого президента Украины.

Супруга Порошенко Марина старше него на три года. Пара познакомилась на дискотеке в общежитии и поженилась. Затем бывшая первая леди родила двух сыновей и двух дочерей.

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Свой первый миллион Порошенко заработал на поставках какао-бобов в Украину. Семейный бизнес начинал старший брат Петра Алексеевича – Михаил, который был на восемь лет старше его.

В молодости Порошенко занимался дзюдо и самбо, был кандидатом в мастера спорта. Любит живопись, особенно импрессионистов.

Порошенко родился в Болграде Одесской области. Однако, впоследствии семья переехала в Молдову, в город Бендеры.

Третий президент Украины Виктор Ющенко – кум Порошенко. Он вместе с певицей Оксаной Билозир является крестными родителями дочери – Евгении и Александры.

После Оранжевой революции Порошенко планировал занять пост премьер-министра. Однако, тогда решили, что правительство должна возглавить Юлия Тимошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проникновенно поздравил свою супругу Марину с днем рождения. Ей исполнилось 59 лет.