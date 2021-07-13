Как менялся Петр Порошенко: фото политика на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
Люди
2 минуты
119
Как менялся Петр Порошенко: фото политика на протяжении карьеры

Петр Порошенко – пятый президент Украины. Он известен не только своими политическими взглядами, но и интересной насыщенной жизнью.

OBOZREVATEL собрал фото того, как Порошенко менялся на протяжении карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни пятого президента Украины.

  • Супруга Порошенко Марина старше него на три года. Пара познакомилась на дискотеке в общежитии и поженилась. Затем бывшая первая леди родила двух сыновей и двух дочерей.

Порошенко в юности
Видео дня
Как раньше выглядел Порошенко

  • Свой первый миллион Порошенко заработал на поставках какао-бобов в Украину. Семейный бизнес начинал старший брат Петра Алексеевича – Михаил, который был на восемь лет старше его.

  • В молодости Порошенко занимался дзюдо и самбо, был кандидатом в мастера спорта. Любит живопись, особенно импрессионистов.

  • Порошенко родился в Болграде Одесской области. Однако, впоследствии семья переехала в Молдову, в город Бендеры.

Порошенко в былые времена
Порошенко с супругой Мариной

  • Третий президент Украины Виктор Ющенко – кум Порошенко. Он вместе с певицей Оксаной Билозир является крестными родителями дочери – Евгении и Александры.

  • После Оранжевой революции Порошенко планировал занять пост премьер-министра. Однако, тогда решили, что правительство должна возглавить Юлия Тимошенко.

Как сейчас выглядит Порошенко
Порошенко в наши дни
Порошенко с супругой в наши дни
Как сейчас выглядит пятый президент Украины Порошенко
Порошенко с женой Мариной

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко проникновенно поздравил свою супругу Марину с днем рождения. Ей исполнилось 59 лет.

Украинаполитиказвездылюдишоу-бизнесшоуПетр Порошенко