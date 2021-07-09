Как менялся Филипп Киркоров: фото звезды на протяжении карьеры
Российский певец Филипп Киркоров часто попадает в громкие скандалы, о которых вспоминают потом еще очень долго. Он известен не только своими композициями, но и яркими нарядами на выступлениях и в повседневной жизни.
OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как артист менялся на протяжении своей творческой карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнителя.
В детстве Киркоров был очень озорным ребенком. Любил походы в цирк, активно увлекался фокусами и на один из дней рождения попросил у родителей цирковой реквизит.
Знаменитость обожает собак, в юном возрасте его лучшим другом был черный пудель Степа.
В юном возрасте Киркоров переносит тяжелое заболевание, и родители отвезли его к болгарской ясновидящей Ванге, которая уже тогда увидела в нем большой потенциал и напророчила звездное будущее.
Творческая деятельность Киркорова началась в 1985 году, когда на съемках телепередачи "Шире круг" певец исполнил песню на родном языке.
С 1992 года начался взлет популярности исполнителя. Его шоу признавали "Лучшими шоу года", а песни занимали первые места хит-парадов.
Киркоров активно занимается спортом, что позволяет ему сохранять хорошую форму, а также много времени посвящает чтению.
Киркоров очень боится летать на самолетах, поэтому большинство его поездок проходят на частном поезде.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.
Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.
Известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что это правильное решение и исполнителя нужно лишить звания народного артиста Украины.
Владимир Бебешко прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что если певец незаконно пересекал границу и был в оккупированном Крыму, то он нарушил законодательство Украины. Кроме того, знаменитость считает, что скандал с сексуальной ориентацией исполнителя также мог повлиять на запрет.
Позже Киркоров отреагировал на то, что ему запретили посещать Украину, и заявил, что внесение народного артиста в черный список – звучит абсурдно. По его словам, некоторые "недалекие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на лозунгах".