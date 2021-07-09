Как менялся Филипп Киркоров: фото звезды на протяжении карьеры

Российский певец Филипп Киркоров часто попадает в громкие скандалы, о которых вспоминают потом еще очень долго. Он известен не только своими композициями, но и яркими нарядами на выступлениях и в повседневной жизни.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как артист менялся на протяжении своей творческой карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнителя.

В детстве Киркоров был очень озорным ребенком. Любил походы в цирк, активно увлекался фокусами и на один из дней рождения попросил у родителей цирковой реквизит.

Знаменитость обожает собак, в юном возрасте его лучшим другом был черный пудель Степа.

Видео дня

В юном возрасте Киркоров переносит тяжелое заболевание, и родители отвезли его к болгарской ясновидящей Ванге, которая уже тогда увидела в нем большой потенциал и напророчила звездное будущее.

Творческая деятельность Киркорова началась в 1985 году, когда на съемках телепередачи "Шире круг" певец исполнил песню на родном языке.

С 1992 года начался взлет популярности исполнителя. Его шоу признавали "Лучшими шоу года", а песни занимали первые места хит-парадов.

Киркоров активно занимается спортом, что позволяет ему сохранять хорошую форму, а также много времени посвящает чтению.

Киркоров очень боится летать на самолетах, поэтому большинство его поездок проходят на частном поезде.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Киркоров публично назвал Крым российским и вызвал скандал в сети.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что у российского певца Филиппа Киркорова и исполнительницы Ани Лорак нужно забрать звание народного артиста Украины.

Большинство поддержали предложение Ткаченко и назвали знаменитостей "позором". А некоторые заявили, что к этому списку нужно добавить и других звезд.