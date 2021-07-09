Как менялся Филипп Киркоров: фото звезды на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
Люди
3 минуты
266
Как менялся Филипп Киркоров: фото звезды на протяжении карьеры

Российский певец Филипп Киркоров часто попадает в громкие скандалы, о которых вспоминают потом еще очень долго. Он известен не только своими композициями, но и яркими нарядами на выступлениях и в повседневной жизни.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как артист менялся на протяжении своей творческой карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнителя.

  • В детстве Киркоров был очень озорным ребенком. Любил походы в цирк, активно увлекался фокусами и на один из дней рождения попросил у родителей цирковой реквизит.

  • Знаменитость обожает собак, в юном возрасте его лучшим другом был черный пудель Степа.

Видео дня
Филипп Киркоров в детстве
Филипп Киркоров в юности

  • В юном возрасте Киркоров переносит тяжелое заболевание, и родители отвезли его к болгарской ясновидящей Ванге, которая уже тогда увидела в нем большой потенциал и напророчила звездное будущее.

  • Творческая деятельность Киркорова началась в 1985 году, когда на съемках телепередачи "Шире круг" певец исполнил песню на родном языке.

Как раньше выглядел Филипп Киркоров
Российский певец Филипп Киркоров

  • С 1992 года начался взлет популярности исполнителя. Его шоу признавали "Лучшими шоу года", а песни занимали первые места хит-парадов.

  • Киркоров активно занимается спортом, что позволяет ему сохранять хорошую форму, а также много времени посвящает чтению.

  • Киркоров очень боится летать на самолетах, поэтому большинство его поездок проходят на частном поезде.

Как сейчас выглядит Филипп Киркоров
Филипп Киркоров в наши дни
Филипп Киркоров – известный российский исполнитель
Сейчас Филипп Киркоров живет и выступает в России

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • Известный шоумен и продюсер Игорь Кондратюк прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что это правильное решение и исполнителя нужно лишить звания народного артиста Украины.

  • Владимир Бебешко прокомментировал запрет Филиппу Киркорову посещать нашу страну и заявил, что если певец незаконно пересекал границу и был в оккупированном Крыму, то он нарушил законодательство Украины. Кроме того, знаменитость считает, что скандал с сексуальной ориентацией исполнителя также мог повлиять на запрет.

  • Позже Киркоров отреагировал на то, что ему запретили посещать Украину, и заявил, что внесение народного артиста в черный список – звучит абсурдно. По его словам, некоторые "недалекие чиновники пытаются набрать бонусов, паразитируя на лозунгах".

звездылюдишоу-бизнесшоуФилипп Киркоров