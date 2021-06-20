Как менялась Зеленская: фото первой леди на протяжении жизни

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Зеленская: фото первой леди на протяжении жизни

Пристальное внимание Елене Зеленской начали уделять после того, когда она стала первой леди Украины. Супруга президента часто появляется на публике и известна своими элегантными и стильными нарядами.

С "Кварталом 95" Зеленская познакомилась благодаря своему мужу. В результате она втянулась в процесс и генерировала идеи для новых сценок. О том, как менялась первая леди на протяжении своей жизни – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2009 году состоялась премьера комедийного мюзикла "Как казаки", где Зеленская была одной из сценаристов. Кроме того, первой леди приписывают создание образа Василия Голобородько ("Слуга народа").

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Зеленская с мужем и дочерью
Зеленская в молодости с мужем

Из личной жизни известно, что свадьбу Зеленские сыграли в 2003 году, а в 2005-ом у них родилась дочь Александра. В 2013 году первая леди родила мальчика, которого назвали Кириллом.

Как Зеленская выглядела в юные годы
Как Зеленская выглядела раньше
Елена и Владимир Зеленские
Зеленская на собственной свадьбе

21 апреля 2019 года Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины. В результате Елена вступила на "должность" первой леди страны. На сегодняшний день она выходит в свет в деловых нарядах, занимается благотворительностью и создает новые программы на благо государства.

Как сейчас выглядит первая леди
Зеленская часто показывает элегантные наряды
Как Зеленская выглядит в наши дни
Зеленская в деловом образе

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, первая леди Украины Елена Зеленская приехала с официальным визитом со шведами в Полтаву и продемонстрировала стильный образ. Супруга президента появилась на публике в белоснежном костюме.

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