Как менялась Тимошенко: фото политика на протяжении карьеры

Юлия Тимошенко – одна из самых ярких политиков Украины. Она известна не только своими громкими высказываниями, но и стильными луками в Верховной Раде.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как нардеп менялась на протяжении своей карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Тимошенко.

В детстве Тимошенко дружила в основном с мальчиками. Будущий политик долгое время занималась художественной гимнастикой. Также она хорошо училась – на пятерки и четверки.

Видео дня

Тимошенко вышла замуж в 18 лет, а в 19 она стала мамой. С будущим мужем познакомилась очень романтично: мужчина случайно ошибся номером и позвонил Юлии. Разговорившись он предложил ей встретиться.

В политику Тимошенко пришла в 90-х. Она стала народным депутатом, возглавила партию "Громада", а потом создала Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Впервые Тимошенко и ее муж были арестованы в начале 2000-х: их обвинили в контрабанде российского газа в Украину и уклонении от налогов. Тогда суд оправдал супругов, и они были освобождены. Позже депутата все-таки приговорили к семи годам тюрьмы. На свободу она вышла через три года.

Тимошенко очень любит собак. У депутата есть лабрадор, овчарка и алабай.

Фирменной прической Тимошенко была коса, заплетенная вокруг головы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном наряде. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш.