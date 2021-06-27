Как менялась Тимошенко: фото политика на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Тимошенко: фото политика на протяжении карьеры

Юлия Тимошенко – одна из самых ярких политиков Украины. Она известна не только своими громкими высказываниями, но и стильными луками в Верховной Раде.

OBOZREVATEL собрал фото и покажет, как нардеп менялась на протяжении своей карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни Тимошенко.

  • В детстве Тимошенко дружила в основном с мальчиками. Будущий политик долгое время занималась художественной гимнастикой. Также она хорошо училась – на пятерки и четверки.

Юлия Тимошенко в детстве
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  • Тимошенко вышла замуж в 18 лет, а в 19 она стала мамой. С будущим мужем познакомилась очень романтично: мужчина случайно ошибся номером и позвонил Юлии. Разговорившись он предложил ей встретиться.

Юлия Тимошенко в юные годы

  • В политику Тимошенко пришла в 90-х. Она стала народным депутатом, возглавила партию "Громада", а потом создала Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Как раньше выглядела Юлия Тимошенко
Как Юлия Тимошенко выглядела в детстве

  • Впервые Тимошенко и ее муж были арестованы в начале 2000-х: их обвинили в контрабанде российского газа в Украину и уклонении от налогов. Тогда суд оправдал супругов, и они были освобождены. Позже депутата все-таки приговорили к семи годам тюрьмы. На свободу она вышла через три года.

Юлия Тимошенко в наши дни

  • Тимошенко очень любит собак. У депутата есть лабрадор, овчарка и алабай.

Юлия Тимошенко на сегодняшний день

  • Фирменной прической Тимошенко была коса, заплетенная вокруг головы.

Фирменной прической Тимошенко была коса
Юлия Тимошенко в стильном наряде

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко пришла на презентацию рукописной Библии в Софии Киевской в элегантном наряде. Она была одета в блузку с прозрачными рукавами и белую юбку-карандаш.

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