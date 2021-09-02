Как менялась Ирина Билык: фото звезды на протяжении карьеры

Украинская певица Ирина Билык обрела популярность еще в 90-х, и по сей день продолжает покорять сцену и сердца поклонников. Также артистка удивляет фанатов молодым внешним видом в свои 51.

OBOZREVATEL решил вспомнить, как менялась Билык на протяжении творческой карьеры. Также мы расскажем о самых интересных фактах из ее жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В пять лет она начала заниматься танцами, а в шесть лет стала солисткой детского ансамбля "Сонечко".

Известный альбом Билык под названием "Любовь яд" за 10 дней продаж в Украине стал платиновым.

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Билык была приглашена на личную встречу с президентом США Биллом Клинтоном и его женой.

В 1994 году у Билык состоялся дебют в качестве ведущей.

У Билык есть коллекция различных ароматов – более 10 тысяч.

Первым гражданским мужем Билык был музыкант и продюсер Юрий Никитин. С 1998 по 2001-й у нее были отношения с манекенщиком Андреем Оверчуком. Затем знаменитость два года встречалась с хореографом Дмитрием Коляденком. В 2007 году хореограф Дмитрий Дикусар поженилися с Билык в Рио. Также Билык была замужем за режиссером и стилистом Асланом Ахмадовым, но в 2021 году они развелись.

В 1995 году Билык отправилась в концертный тур "Нова", в рамках которого состоялось большое сольное шоу в Национальном дворце "Украина". По мнению некоторых экспертов, это был первый тур в истории украинской популярной музыки.

В 1989 году Билык приняла участие в фестивале "Червона рута" и через год вместе с музыкантами группы "Аякс" создала группу "Цей дощ надовго".

Знаменитость сыграла в нескольких музыкальных кинофильмах: "Звездные каникулы", "Сорочинская ярмарка", "Очень новогоднее кино", "Ночь в музее".

Практически ежегодно Билык становилась "Певицей года", а ее альбомы были признаны лучшими в номинациях "Альбом года". В 2008 году ей присвоили звание "Народная артистка Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ирина Билык рассказала о своей первой работе. Прежде чем стать знаменитой, будущая артистка работала секретаршей в киевском ЖЭКе.