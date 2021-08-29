Ирина Билык рассказала подробности о первой работе секретаршей

Украинская певица Ирина Билык рассказала о своей первой работе. Прежде чем стать знаменитой, будущая артистка работала секретаршей в киевском ЖЭКе.

На странице в Instagram Билык поделилась роликом, в котором призналась, как ее родная мама отговаривала о карьере в шоу-бизнесе, поскольку для этого "нужно иметь блат и деньги", говориться в интервью для канала 1+1 (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Тогда мне мама говорила: "Ира забудь об этом. Нужно иметь блат и деньги, чтобы стать знаменитой. А кто мы такие – бедные простые люди с авиазавода", – рассказывала артистка.

Видео дня

Несмотря на то, что звезду взяли секретаршей в ЖЭК, она не умела печатать. По словам Ирины, она делала вид, что умеет работать с пишущей машинкой.

Также Билык призналась, что мечтала на первую зарплату купить себе много лапши быстрого приготовления и нормально поесть.

"Я мечтала, когда получу свою первую зарплату, купить много Мивины. Думала, что это будет самый счастливый день в моей жизни. Это конечно грустно, но Украина тогда так и жила", – говорила звезда.

Коротко о знаменитости:

Ирина Билык – украинская певица, композитор, телеведущая, народная артистка Украины.

В 1990 году выпустила первый альбом "Кувала зозуля". Всего у певицы 12 альбомов.

В марте 2013 года знаменитость вышла замуж за фотографа Аслана Ахмадова, а в 2021 году она объявила о разводе. У пары родился сын Табриз в 2015-ом. Кроме того, у певицы также есть 21-летний сын Глеб от предыдущих отношений.

Как сообщал ранее Ирина Билык рассказала, почему никогда не считала себя красивой. По ее словам, это может быть связано с комплексами из далекого детства.