Как Лилия Ребрик изменилась за 10 лет: опубликовано фото

В сети показали, как украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик изменилась за 10 лет. Фанаты в комментариях отметили, что годы делают ее только лучше.

Соответствующий кадр появился на странице " Зірковий шлях" в Instagram. На архивном снимке знаменитость позировала еще совсем юной, с выразительным макияжем, в наряде, который подчеркнул ее формы. Тогда как на втором фото Ребрик запечатлена уже в более легком и нежном образе: на ней платье весьма неординарного фасона, объемные серьги и легкий мейкап (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Фанаты в комментариях пишут, что с каждым новым годом своей жизни звезда становится только прекрасней. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Сегодня Лиличка выглядит более уверенной, красивой и счастливой!", "Какая же красивая женщина!", "Солнышко наше", "Прекрасная", "Была красавицей и осталась красавицей", "Вообще не изменилась!".

Как Лилия Ребрик выглядела 10 лет назад и как выглядит сейчас. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Комментарии поклонников. instagram.com/zirkovyi_shlyah

Комментарии поклонников. instagram.com/zirkovyi_shlyah

instagram.com/zirkovyi_shlyah

Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая. С 2001 года работает в Киевском академическом Молодом театре, а с 2017 – ведущая утренней программы "Утро с Украиной" на телеканале Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали архивный снимок известного украинского артиста Виктора Павлика. Можно заметить, что за 20 лет певец сильно изменился.