Як Лілія Ребрик змінилася за 10 років: опубліковано фото

Любов Блажко Люди 04:45, 16.04.2021

У мережі показали, як українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик змінилася за 10 років. Фанати в коментарях відзначили, що роки роблять її тільки краще.

Відповідний кадр з'явився на сторінці " Зірковий шлях " в Instagram. На архівному знімку знаменитість позувала ще зовсім юною, з виразним макіяжем, у вбранні, яке підкреслило її форми. Тоді як на другому фото Ребрик відображена вже у більш легкому та ніжному образі: на ній сукня досить неординарного фасону, об'ємні сережки і легкий макіяж (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Фанати в коментарях пишуть, що з кожним новим роком свого життя зірка стає тільки прекрасніше. Ось, що вони пишуть з цього приводу:

"Сьогодні Лілія виглядає більш впевненою, красивою та щасливою!", "Яка ж красива жінка!", "Сонечко наше", "Прекрасна", "Була красунею і залишилася красунею", "Взагалі не змінилася!".

Як Лілія Ребрик виглядала 10 років тому і як виглядає зараз.
instagram.com/zirkovyi_shlyah
Коментарі шанувальників.
instagram.com/zirkovyi_shlyah
Коментарі шанувальників.
instagram.com/zirkovyi_shlyah
instagram.com/zirkovyi_shlyah

Лілія Ребрик – українська актриса і телеведуча. З 2001 року працює в Київському академічному Молодому театрі, а з 2017 – ведуча ранкової програми "Ранок з Україною" на телеканалі Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували архівний знімок відомого українського артиста Віктора Павліка. Можна помітити, що за 20 років співак сильно змінився.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Уряд має негайно розформувати Наглядову раду УЗ та призначити фахівців, – Бондарєв

Зниклого на Київщині 2-річного Богдана Уніченка знайшли живим. Фото

Україна може відновити ядерний статус, якщо не вступить у НАТО, – посол у Німеччині

В Італії трагічно загинув 3-річний хлопчик з України

Путін уже програв