Как изменилась и где сейчас модель с 15 размером груди и звезда шоу 'Україна має талант' Инна Горячковская

Инна Горячковская – украинская модель Plus-Size и блогер, которая прославилась благодаря 15-му размеру груди – самому большому бюсту в Украине. В подростковом возрасте украинка сильно комплексовала, ведь уже в десятом классе у нее был шестой размер груди. Девушка старалась носить закрытую одежду и скрывать свои пышные формы, однако вскоре осознала, что это ее достоинство и фишка, а не недостаток.

В 2021 году об Инне узнала вся страна, когда она пришла на шоу "Україна має талант". И хотя тогда девушка получила всего одно заветное "да", ее выступление вызвало настоящий фурор в сети и еще долго обсуждалось интернет-пользователями. OBOZREVATEL решил показать, как сейчас выглядит обладательница 15-го размера груди, и рассказать, чем она занимается.

На проекте модель танцевала зажигательную "цыганочку", демонстрируя свой главный "талант" – красивое декольте. Впрочем, мнения судей тогда разделились. Сергей Притула остался в восторге от номера украинки и даже вместе с ней пустился в пляс, а потому в итоге сказал "да". А вот Евгений Кот и Ксения Мишина оценивали непосредственно хореографию участницы, назвав ее слабой. От них Горячковская получила два "нет" и не прошла далее.

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Впрочем, девушка ничуть не расстроилась. Ее главной целью на проекте было не прохождение в следующий этап, а донесение важного месседжа – девушки должны принимать и любить себя, каких бы форм они не были.

"У меня был комплекс до 11 класса. Я всегда ходила в закрытом, потому что мне казалось, что ни у кого нет груди, а у меня есть. Прихожу я в 10 класс в новую школу, а у меня 6 размер уже. Потом мне старшая сестра сказала, что это красиво и нужно открываться. После этих слов я как открылась, так до сих пор и не закрываюсь" – рассказывала на проекте Инна.

Позже в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL она также добавила: "Я очень люблю танцевать, и у меня была мечта станцевать на большой сцене. А еще хотела донести всем девушкам перед экранами мысль, что не надо стесняться себя и своей фигуры, что все мы по-своему прекрасны и красивы".

Сейчас модели 28 лет. Она активно ведет свой блог, за которым следит больше 103 тысяч подписчиков.

Из описания профиля узнаем, что Горячковская участвовала не только в "Україна має талант", но и в "Богине шопинга", а также "Званом ужине", где стала победительницей. Кроме того, украинка обладает титулом Miss Ukraine plus size 2019.

Инна много путешествует. Она регулярно делится снимками с отдыха. Девушка побывала во многих европейских странах, а также морских курортах, где с радостью делала фото в купальнике, чем очень радовала поклонников своего пышного бюста.

Красавица в целом активно демонстрирует прелести своей фигуры. Она не боится откровенных фотосессий в нижнем белье, а также платьях с глубоким декольте.

Проанализировав профиль модели, можно сделать вывод, что сразу после полномасштабного вторжения она оказалась в Париже, Франция, где посещала различные митинги в поддержку своей страны. Сейчас большую часть времени блогерша также проводит заграницей.

Впрочем, есть на странице и фото из Украины, а на День Независимости в 2022 году Горячковская даже сфотографировалась в военной форме. Неизвестно, кому она принадлежит, однако можно предположить, что кто-то из близких девушки воюет.

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